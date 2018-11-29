مدينة دبي الطبية تحتفل باليوم الوطني

نظمت مدينة دبي الطبية أمس احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ47 تضمن عددا من الفقرات والأنشطة المتنوعة التي تعكس روح الولاء والانتماء للوطن بمشاركة مسؤوليها وموظفيها وشركائها .
وبهذه المناسبة قال الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية إن إحياء الذكرى الـ47 لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة يستذكر ماقام به آباؤنا المؤسسون لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من التطور والنهضة الشاملة مؤكداً أن هذه المناسبة تعتبر فرصة مهمة لإبراز معاني الولاء والإنتماء للوطن وإبراز الهوية الوطنية وتجديداً لمسيرة الاتحاد التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
وتضمن الإحتفال عددا من الفقرات التراثية الغنائية والرقصات الشعبية وتخلله تقديم المأكولات الإماراتية الشعبية وعروضاً للخط العربي والنقش بالحناء وغيرها.
كما نظمت مدينة دبي الطبية في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع مأدبة غداء لأكثر من 150 عاملاً خدمة من العاملين لديها بهدف ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتأكيداً على روح العطاء الأصيلة المتجذرة لدى أبناء الشعب الإماراتي وتقديرا لجهود هذه الفئة المهمة في المجتمع. وام
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