محمد البواردي: الشهداء ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة دفاعاً عن حمى الوطن

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ان شهداء الوطن هم عزنا وفخرنا وقد شرفوا تاريخ الإمارات بأسمى معاني القيم النبيلة والبطولة والفداء.

جاء ذلك في كلمة معاليه بمناسبة يوم الشهيد فيما يلي نصها:

الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وخالدين بذكراهم إلى يوم يبعثون، وفي يوم الشهيد يقف أبناء الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في تلاحم وطني مشهود إجلالاً وعرفاناً لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في هذا اليوم نحتفي بالشهداء تخليداً لوفاءهم وتقديرا لتضحياتهم.

نستذكر في هذا اليوم تضحيات شهداء الوطن في كل موقع وميدان، هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة دفاعاً عن حمى الوطن وأهله وصونا للحق والكرامة والشرف داخل الدولة وخارجها، وفي الميادين العسكرية والأمنية والدبلوماسية والإنسانية.

شهداءنا هم عزنا وفخرنا وقد شرفوا تاريخ الإمارات بأسمى معاني القيم النبيلة والبطولة والفداء، بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل الله، وضربوا لمن خلفهم مثلا عن معنى وقيمة الأوطان، وأرسوا معايير الحفاظ عليها، إنهم نبراس من نور ومشاعل نستنير بها في مسيرة العطاء والتضحية من أجل الوطن.

في يوم الشهيد نقدم تحية فخر واعتزاز وامتنان لذوي الشهداء ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على صبرهم الجميل ووطنيتهم الصادقة وتضحياتهم العظيمة، ونبتهل للمولى عز وجل أن يتغمد أرواح شهداؤنا الأبرار بواسع رحمته، وأن ينعموا بجنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

في هذا اليوم نخلد أسماء شهداؤنا الأبطال بسطور من نور في ذاكرة الإمارات وذاكرة الأجيال، ونجدد العهد والوعد بالولاء والعطاء لهذا الوطن المعطاء، ولتظل راية الإمارات خفاقة شامخة بفضل الله ثم بحكمة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وإخلاص شعبنا الوفي.وام