محمد هلال المهيري: مبادرة الغرفة جاءت استجابة لمبادرات الاقتصادية لحكومة أبوظبي

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أبوظبي – الوطن

أكد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قرار غرفة أبوظبي بإعفاء المؤسسات والشركات العاملة في إمارة أبوظبي من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ولمدة عامين من تاريخ صدور الإعلان، يأتي في إطار مبادرات الغرفة العديدة التي أطلقتها كاستجابة سريعة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتبني لأهداف حكومة أبوظبي الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال، وخفض كلفتها، وتسريع نموها وتنويع مصادرها وأنشطتها، بما يؤدي إلى تمكين قطاع الأعمال من مواصلة دعمه للاقتصاد الوطني، والانتقال معه، من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط كمصدر رئيسي ومساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى اقتصاد مبتكر ومستدام ذو قاعدة إنتاجية متنوعة.

مشيرا إلى أن قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية، لكافة الأنشطة التجارية في أبوظبي وفي المناطق الحرة في الإمارة، وإلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وتقديمها بلا مقابل وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10و50 بالمئة من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة، وما صاحبه من قرار غرفة أبوظبي بالإعفاء من رسوم العضوية الجديدة، إنما يشير إلى جهود حكومة بوظبي ودعمها اللامحدود لبيئة الأعمال، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21″، والرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الكم النوعي وغير المسبوق لبرامج الحزم والمحفزات الاقتصادية الذي حظي به قطاع الأعمال خلال هذا عام 2018، الذي يعد عام الانتعاش الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وأضاف إن جملة هذه الإعفاءات التي شهدتها بيئة الأعمال والتي توحد تقديمها تحت مظلة القرارات الجديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، ستعمل على تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق مشاريع استثمارية جديدة ومبتكرة يدخلون بها الأسواق بكل قوة، مما سيبعث التفاؤل بالنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التنافسية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية إمارة أبوظبي.