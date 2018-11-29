“الطوارئ والأزمات” تحتفل باليوم الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي-الوطن:

احتفلت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث باليوم الوطني السابع والأربعين، تزامناً مع احتفالات الدولة بالمناسبة الوطنية الغالية وترسيخاً للأهمية الرمزية لذكرى قيام الاتحاد.

وبعد عزف السلام الوطني، ألقى سعادة سيف محمد ارحمه الشامسي كلمة بهذه المناسبة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة”، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الوفي ، مؤكدا أن اليوم الوطني يشكل مناسبة وطنية فريدة لتجديد الولاء والانتماء وفرصة لإبراز الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية من عمر الاتحاد.

وأكد سيف الشامسي: ان احتفالنا اليوم هي ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا، نحتفل بالمجد والعز، بذكرى شموخ هذه الأرض الطيبة، نحتفل هذا العام ونحن في عام زايد، وان الثاني من ديسمبر، ذلك التاريخ المحفور في ذاكرة ووجدان كل إماراتي، اليوم الذي نسعد به ونتباهى فيه بوحدتنا، ونتفاخر بحكمة آبائنا وأجدادنا الذين اعزونا نحن والاجيال القادمة، وسلمونا وطناً عزيزاً موحداً ورسخوا فينا القيم والمبادئ التي ما ان تمسكنا بها لا نضل او نتفرق ابداً، قيم الاصالة والوفاء، قيم التحدي والانجاز، قيم المحبة والتسامح.

وقال سيف الشامسي: “احتفال اليوم الوطني، ذكرى تحقق حلم الاتحاد، على يد الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له– بإذن الله تعالى– الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذين اجتمعت كلمتهم على الوحدة فكانت ارادتهم أقوى من كل المعوقات وتغلبت حكمتهم على كل التحديات وأسسوا لعهد جديد قائم على الوحدة، والقوة والإرادة، ودولة صلبة وراسخة ذات جذور أصيلة وعميقة استطاعت أن تواجه كل التحديات والصعاب، والصمود في وجه التهديدات التي عصفت بأقوى الدول في محيطها العربي، وكادت تنال من وحدتها واستقرارها”.