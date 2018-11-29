دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الفخر والخشوع في يوم الأطهار

تعبّر الإمارات عن عظيم فخرها واعتزازها بكوكبة من أبنائها الأطهار الذين قدموا أعظم التضحيات في سبيل عزتها وقضاياها، ليكتب دمهم الزكي جانباً من صفحات المجد في وطن الرسالة والمواقف والأصالة.

اليوم يوم للعزة .. للكبرياء.. للشموخ، بفضل من قدموا أرواحهم وهم يسطرون أروع البطولات في ساحات الوغى يوم ناداهم الواجب، فكان بذلهم وعطاؤهم بحجم إرادة وطن وأمة يرفضان العدوان واستباحة الشعوب ومخططات الشر، فكانوا الرجال الصادقين في ميادين الحق، فقدموا حياتهم لتبقى الكرامة العنوان والسلام النعمة التي تخيم على الجميع، لم يسألوا عن الدنيا، ولم تثنهم عن تقديم أروع صور الفداء، فباتوا منارات وعظيم فعلهم أوسمة للاعتزاز والفخر في أروع معانيه.

التضحيات الزكية الطاهرة، التي أثمرت انتصارات وضاعفت قوة ومنعة الوطن وأكدت استعداد أبناء الإمارات للذود عنها ومقارعة كل قوة غاشمة تسول لها نفسها أن تفكر بالمس في أمن الوطن ومسيرته وسلامة شعبه، فتضحيات الشهداء بينت معدن الشعب الأصيل وحبه لأرضه ووطنه وولائه لقيادته، واستعداده للبذل والعطاء، فباتوا بما قدموه شركاء في صفحات الخلود التي تحملها ذاكرة الوطن وتقدمها للأجيال أبد الزمان لتستقي منها الحكم والعبر، وتنهل من مآثر وسير الشهداء العطرة أقوى معاني الوطنية وترجمتها على أرض الواقع مهما بلغت التحديات.

في يوم الشهيد يقف كل أبناء الوطن ومن يعيشون على ثراه الطاهر، ليعبروا عن عظيم فخرهم بصناع المجد الذين جادوا بأرواحهم دفاعاً عن قضايا وطنهم وأمتهم ودينهم، وجعلوا من حياتهم حصوناً تعزز أمن الوطن، ومن أرواحهم بعثاً للأمل في أمة أنهكتها الأزمات والانكسارات، فأعادوا لها الثقة بنفسها وبقدرة أبنائها أن في هذه الأمة من يمتلكون من العزيمة والثبات والإرادة ما يمكنهم من مقارعة أعتى قوى البغي والظلم وسحقها وتبديد مآربها ومخططاتها.

ومع كل قطرة دم طاهرة نزفها شهيد من أبطال الوطن، تضاعفت معها قوة شعبنا وتلاحمه وزادته توحداً على قلب واحد، في يومهم نؤكد الفخر والعزة والوفاء لدمائهم الطاهرة.. أولئك الأبطال الذين قدموا ملاحم في انتصار الإنسانية للحق والخير، في تلبية النداء والإقدام ونعم من حمل الأمانة، فوطن أنجب فرساناً للحق مثلهم سيبقى عزيزاً أبياً منتصراً مهما عظمت التحديات.

يوم الشهيد مناسبة وطنية جامعة لشعب الوطن ومن يؤمن بقضايانا العادلة ومساعينا النبيلة، يوم للفخر والاعتزاز والشموخ بطهر من جادوا بأرواحهم في سبيل الكرامة والعزة وردع الظلم والعدوان.