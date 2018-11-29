غرفة الشارقة تحتفي باليوم الوطني الـ47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس بمقرها احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى المئوية لمؤسس “اتحاد الإمارات” المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

حضر الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار “نفديك بالأرواح يا وطن”، سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من مدراء الإدارات والمؤسسات العاملة تحت مظلة الغرفة إلى جانب ممثلي جهات حكومية عدة في الإمارة وعدد كبير من أسرة الغرفة وزوارها.

وتضمن برنامج الاحتفالية العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتراثية والشعبية من وحي المناسبة إلى جانب عرض عسكري ومسيرة بعنوان “على خطى زايد” وتخلل الحفل “مسابقة أجمل زي للأطفال” واستعراضات لفرقة حربية وتكريم عدد من الشركاء والموظفين المتميزين .

ورفع مجلس إدارة الغرفة وإدارتها العليا وكافة موظفيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي أرست أسسا راسخة للوصول بدولة الإمارات إلى المركز الأول عالميا في مختلف المجالات، مؤكدا الحرص على مواصلة دورها ومسؤولياتها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد ومواكبة التطورات العالمية لبناء اقتصاد الغد والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة واستكمالا لمسيرة بناء اقتصاد مستدام للشارقة وبما يحقق التنمية والسعادة للمجتمع والازدهار والريادة للدولة.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين أن الثاني من ديسمبر ليس تاريخا عاديا في حياة الإماراتيين ففيه انطلق اتحاد دولتهم راسخا كالجبال وغدا أيقونة ومضرب مثل في الرقي والإزدهار ورغد العيش .

وقال : ” إننا نشعر بالفخر كلما نظرنا إلى واقعنا الراهن فالرؤى الحكيمة ولمسات التميز والإبداع بادية في كل مناحي الحياة تشكل لوحة الإمارات الجميلة والرائدة والمتعاضدة كتف إلى كتف لإكمال مسيرة بناء المجتمع الهانىء والسعيد في ظل قيادة رشيدة تسير بخطى ثابتة على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق “رؤية الإمارات 2021″ ومئوية الدولة 2071 وتأسيس صفحات مستقبلنا المكلل بالمجد”. وام