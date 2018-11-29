جائزة الشيخ زايد للكتاب تنظم فعالية قراءة قصة للأطفال عن الوالد والمؤسس

أبوظبي-الوطن:
تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب فعالية خاصة بالأطفال تتضمن قراءة سلسلة “ثلاثية الشيخ زايد” التي تروي سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للكاتبة والأديبة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، وذلك يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً في مكتبة كينوكونيا في دبي مول.
تأتي هذه الفعالية احتفاءً “بعام زايد” وبالتعاون مع مكتبة كينوكونيا اليابانية بهدف تعريف الأطفال واليافعين بتاريخ القائد المؤسس، وتحتوي السلسلة على مجموعة من القصص والأحداث المختلفة في طفولة المغفور له الشيخ زايد بأسلوب جميل ومبتكر.
ويذكر أنّ القصة ستقرأ باللغة العربية من خلال الدكتورة فاطمة حمد المزروعي وباللغة الإنجليزية بمشاركة المترجمة الكندية تريسي جونز.
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