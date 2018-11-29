“حديد الإمارات” تنظم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

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أبوظبي – الوطن

نظمت شركة حديد الإمارات، أكبر ?مصنّع ?متكامل ?للحديد ?في ?دولة ?الإمارات ?العربية ?المتحدة والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، احتفالاً في مقرها بأبوظبي بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

وتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة والفعاليات المستوحاة من تراث دولة الإمارات الذي يمتاز بالأصالة والعراقة، ممثلة بالقرية التراثية التي عكست الموروث الثقافي لدولة الإمارات بما يتناسب مع عاداته وتقاليده.

كما تضمن الاحتفال عرضاً للوحة فسيفساء تتضمن صورة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آلي نهيان طيب الله ثراه، جرى تشكيلها من صور موظفي الشركة، تعبيرا عن تقديرهم وامتنانهم للمسيرة الملهمة للوالد المؤسس الذي أرسى قواعد النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.

وبدروها شاركت فرقة الخيالة من شرطة أبوظبي بتقديم عرض للخيول قام به فرسان الشرطة في أجواء تفاعلية عنوانها الاعتزاز بالانتماء للوطن والفخر بمسيرته الحضارية، كما تخلل الاحتفال مشاركة عدد من النساء استعرضن بعض الحرف اليدوية التي تعكس طابعاً ثقافياً يحاكي التراث الإماراتي الشعبي.

وبهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: “يأتي احتفالنا في الشركة باليوم الوطني في إطار حرصنا على المشاركة في جميع المناسبات الوطنية في الدولة تعزيزاً لقيم الانتماء والولاء للوطن والاعتزاز بمنجزاته ومكتسباتها الرائدة في جميع المجالات والميادين”.

وأضاف الرميثي: “نتعهد في هذا اليوم أن نبذل أقصى جهودنا من أجل أن نرد الجميل لهذا الوطن المعطاء، وأن نواصل العمل بإخلاص لتحقيق الإنجازات تخليداً لذكرى القادة المؤسسون وتحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي واصلت مسيرة الاتحاد وحرصت على توفير الحياة الرغيدة والسعيدة لنا ولأجيالنا القادمة.”