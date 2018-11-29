محمد بن راشد: “إنسان الإمارات” هو أكبر إنجاز يفخر به زايدكرم إنجازات الوطن في أوائل الإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن ” إنسان الإمارات” هو أكبر إنجاز يفخر به زايد وأن أبناء الإمارات هم فخر زايد، ونتاج فكره، وحلمه الذي تحقق، وهم صانعو مجد الإمارات ونموذج نجاح للبشرية.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لـ “31” من الإنجازات ضمن حفل أوائل الإمارات، وذلك في حفل وطني تم تنظيمه في العاصمة أبوظبي ليختم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات واحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، حيث أكد سموه أن إنسان الإمارات هو رهاننا للوصول لأعالي القمم .

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكل الإنجازات التي تم ترشيحها استجابةً لتغريدات سموه، والتي جاءت في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عام 2018 عام زايد، حيث قال سموه بهذه المناسبة: ” استحضرنا اليوم ذكرى صانع الحلم الإماراتي وكرّمنا السواعد الوفية للعهد الذي قطعناه لاستكمال مسيرة زايد،” مضيفاً: ” إنجازاتكم كان زايد ليفخر بها، ويتشرف بها شعب الإمارات، وسيشكركم عليها أجيال المستقبل”.

كما قال سموه: “كل إنجاز كرمناه هو قصة نجاح في مسيرة دولة الإمارات في استكمال مسيرة زايد، وتجربة ملهمة لكل الأجيال في الحاضر والمستقبل، ودافع لمزيد من البذل لخدمة وطننا”.

حضر حفل التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من اصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسؤولين .

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور 500 من مسؤولين حكوميين ومشاركين في الاجتماع السنوي لحكومة دولة الإمارات، 31 إنجازا إماراتيا وفرق العمل القائمة عليها وهي كالتالي:

الإنسان الإماراتي .. الاحتفاء بالإنسان الإماراتي هو أكبر إنجاز كان ليفتخر به باني الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه، لأن استثماره الأكبر رحمه الله كان في الإنسان، لذا وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون خاتمة الحفل مخصصة للاحتفاء بالإنسان الإماراتي بعلمه ومعرفته وطموحه وإنجازاته.

جواز السفر الإماراتي .. تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد واقتدار على بناء صورة ناصعة لدولة الإمارات في الخارج حتى أصبحت رمزاً للإنجازات والتفوق والتميز على المستوى العالمي ضمن أقوى خمسة جوازات سفر في العالم.

متحف اللوفر أبو ظبي .. منارة تفتخر بها دولة الإمارات، تجسد واقعها وانفتاحها على العالم وتعكس قيم التسامح من خلال ضمّ مختلف الحضارات في المساحة ذاتها.

مطار دبي الدولي.. احتل المرتبة الأولى عالمياً كأكثر مطارات العالم إشغالاً من حيث المسافرين للسنة الرابعة على التوالي. يتعامل المطار اليوم مع 87 مليون مسافر سنوياً ما يجعل دولة الإمارات من أهم محطات الطيران في العالم.

المدينة الجامعية في الشارقة .. منارة للعلم في الشارقة والعالم، ومحط أنظار طلاب التميز العلمي، ومنهل للمعارف يلبي طموحات الطلبة، ويقود حراك التطور الحاصل في مجمل العلوم على الصعيد العالمي.

جامعة الإمارات.. أسسها في مدينة العين الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1976 وهي بالتأكيد فخر زايد حيث خرّجت أجيالاً قادت مسيرة الإمارات ووجهت دفة القيادة نحو آفاق السمو والنجاح.

برج خليفة .. يروي برج خليفة قصة نجاح البشرية في بناء أعلى ناطحة سحاب في العالم. وضع برج خليفة دولة الإمارات على خارطة العالم، حاملاً اسم أغلى إنسان في دولة الإمارات اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

معرض الشارقة الدولي للكتاب… تجمع سنوي للثقافات، وأحد أكبر معارض الكتاب في العالم، ومن أشهرها في العالم العربي، ونتاج فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل نشر المعارف، وغرس حب الأدب والمطالعة بين شعوب المنطقة.

جلفار الخليج للصناعات الدوائية.. أول شركة وطنية متخصصة في الدواء، وعلامة فارقة في الصناعات الدوائية في الدولة والعالم، وهي تنتج حالياً وتوزع المنتجات الصيدلانية عبر خمس قارات لترفع اسم الدولة في المحافل الدولية والطبية.

جامع الشيخ زايد الكبير .. معلم يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركز بارز لعلوم الدين الإسلامي. أُطلق على المسجد اسم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الأول المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان قد اختار موقع المسجد بنفسه.

ميناء الفجيرة .. أيقونة إماراتية تضيء المحيط الهندي. افتتحه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1978.

الحكومة الرقمية في عجمان .. تجربة استثنائية للمتعاملين تواكب التطور التكنولوجي وتحقق سعادة المواطن، حكومة رقمية لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، سريعة في معاملاتها، تبتكر حلولاً للتحديات، وتسهّل حياة الناس وتحقق لهم السعادة.

جامعة خليفة.. قاعدة وطنية متميزة للبحث العلمي، انطلقت في مسيرتها الأكاديمية من حيث انتهى الآخرون، ومن هنا جاءت برامجها مدروسة بعناية شديدة ومرتبطة بدقة متناهية باحتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي والدولة.

خليفة سات.. بداية عصر الصناعات الفضائية المتقدمة في الإمارات، بأيدي نخبة من المهندسين الإماراتيين، وأول قمر صناعي يتم تطويره في دولة الإمارات ليروي قصة نجاح الإمارات حتى في الفضاء.

برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.. أساس التميز الحكومي وبذرة انبثقت منها عدة برامج تدعم منظومة العمل الحكومي، ومنصّة فعّالة لتبني المفاهيم المتميزة والمبتكرة لتطوير العمل الحكومي بما يضمن خدمة وسعادة المواطنين.

محمية جزيرة السينية .. تعد جزيرة السينية في أم القيوين، من المحميات الطبيعية التي تحظى باهتمام محلي ودولي وتعد وجهة للطيور. واحتفاؤنا بها أبلغ دليل على اهتمام الدولة بالبيئة والمحافظة عليها كأحد أهم ثرواتها.

جائزة الشيخ زايد للكتاب .. تخلّد الجائزة دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، ودوره الرائد في صناعة الكتاب وفي مجال التأليف والنشر لبناء الدولة والإنسان، وهي جائزة مستقلة تُمنح كل سنة للمبدعين من المفكِّرين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية.

موانئ دبي العالمية .. تخلّد موانئ دبي العالمية رؤية صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، وتروي قصة نجاح بدأت مع ميناء واحد في جبل علي لتصل إلى 87 ميناء ومحطة بحرية تغطي جميع القارات لتستكمل كتابة تاريخ دبي المعروفة بالتجارة والانفتاح على أسواق العالم.

الجامعة الأميركية في الشارقة .. منبر علمي شامخ ومركز بحثي وعلمي مرموق. تنطلق من الشارقة لتكتسب سمعة عالمية مشرفة، وتقدم اختصاصات لم تكن موجودة على مستوى عالمي لإثراء البحث العلمي في الدولة والعالم.

مترو دبي .. منه عبرت مدينة دبي إلى قوائم المدن التكنولوجية المترابطة ببنية تحتية متطورة، وتجربة يحتذى بها عالمياً كأول مترو في المنطقة وأطول مترو بدون سائق في العالم، كما أنه نقل منذ تأسيسه عام 2009 أكثر من مليار راكب.

محمية وادي الوريعة.. تزخر المحمية بتنوع بيولوجي واسع من النباتات والحيوانات، منها عدة أنواع مهددة بالانقراض، وهي فخر إماراتي ومعلم طبيعي فريد.

علماء الإمارات .. إن ثروة الوطن هي العقول النيرة لعلماء الإمارات القادرين على صنع مستقبلنا وتطوير إماراتنا للوصول إلى مراتب المجد والعلم والتقدم الحضاري والإنساني. إن هذه العقول والكفاءات الوطنية هي ضمان خير وسعادة دولتنا وتقدم أجيال المستقبل إلى الأمام في مضمار السباق إلى العلم والمعرفة والإبداع والاختراع في كل المجالات.

مستشفى كليفلاند أبو ظبي .. تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الطبية لدى سكّان الدولة، كما يعتبر مركزاً للبحوث الطبية من الطراز الأول، وامتداداً للأهداف الوطنية في المجال الصحي.

طيران الإمارات.. ناقلة وطنية استطاعت أن تنقل العالم إلى الإمارات. وتعتبر اليوم أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، وتنطلق رحلاتها إلى أكثر من 150 مدينة في ست من قارات العالم.

تحدي القراءة العربي.. أكبر مبادرة معرفية في العالم العربي شارك فيها خلال ثلاث سنوات أكثر من 20 مليون طالب عربي.

مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية … أكبر مشروع وطني للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم .. حولت دولة الإمارات من دولة غير مصنعة للألمنيوم إلى الخامسة عالمياً في إنتاجه. كما تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

محطة براكة النووية.. أول وأكبر موقع عالمي للطاقة النووية السلمية، وخطوة عملاقة وحلم حققته الإمارات يشكل المواطنون فيه نسبة 60%. تهدف الدولة من خلاله إلى دعم الإنجازات المستقبلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات.

مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية .. من أهم أهدافه الاهتمام بالأمن الغذائي والبيئة البحرية والريادة الإقليمية والعالمية، وهو مركز هام للأبحاث والدراسات لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث.

مدينة مصدر .. مدينة مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتعتبر مركزاً دولياً للأبحاث المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخي وإيجاد حلول للطاقة المتجددة والوصول إلى تقنيات المستقبل.

برنامج الخدمة الوطنية .. فخر الوطن، وشرف لجميع شبابه، يتعلمون منها وفيها كيف يخدمون وطنهم، الذي أعطاهم كل معاني الوفاء والإخلاص، ليكونوا قيادات المستقبل الذي أرسى بنيانه الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قد اطلق في نوفمبر 2014 مبادرة “أوائل الإمارات” من خلال تغريدات نُشرت على حساب سموه على وسائل التواصل الاجتماعي لاقتراح وترشيح الأوائل في الإمارات ضمن مجالات مختلفة لتكريمهم تكريماً خاصاً بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف المبادرة إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها. يتم التكريم بميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن حفل سنوي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات في كل عام، إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم تحت اسم “موسوعة أوائل الإمارات”.وام