” دبي للطيران” و”دبي الجنوب” يحتفيان بيوم الشهيد

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أكد سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب” ان يوم الشهيد محطة بارزة في تاريخ دولة الإمارات كونه ذكرى خالدة لتضحيات وعطاءات أبطالنا التي حُفرت في قلوبنا ونقشت على صدورنا وألهمتنا كي نحشد الطاقات والجهود لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وإعلاء راية الوطن .

وقال ان هذه المناسبة الوطنية تعد رمزا للمجد والفخر والعزيمة وحدثا تاريخيا يرسخ روح الوطنية والوفاء والاعتزاز لدى كل مواطن إماراتي .

ووجه التحية الى ارواح الشهداء والى أسرهم سائلا الله تعالى أن يمدهم بالصبر والسلوان .وام