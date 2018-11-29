مدير مجمع كليات التقنية العليا : يوم الشهيد ذكرى تروي بطولات أبناء زايد و تضحياتهم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا ان شهداء الامارات الابرار لبوا نداء الواجب و رسموا صورا من البطولات والتضحيات ستبقى خالدة في تاريخنا .

و قال سعادته -في تصريح بمناسبة يوم الشهيد- اننا في “يوم الشهيد” نقف لحظات ندعو فيها لشهداء الوطن الأبرار بالرحمة وأن يكونوا في جنة الفردوس إن شاء الله لما قدموه لأجل هذا الوطن وفي سبيل الدفاع عن الحق فهؤلاء هم “أبناء زايد” الذين تراهن عليهم القيادة والوطن ودائماً يثبتون للجميع أنه لا يوجد أغلى من الوطن وطن أعطى وأحب واحتضن أبناؤه وأسسهم على الإخلاص والوفاء والولاء فخرجوا رجالاً وأسوداً للدفاع عنه وتلبيه نداء الواجب ليرسموا للعالم صوراً من البطولات والتضحيات ستبقى خالدة في تاريخنا ومصدر فخر لأجيالنا.

وأضاف الدكتور الشامسي في “يوم الشهيد” نفخر بالأمهات والآباء الذي أنجبوا لهذا الوطن رجالاً كجنودنا البواسل ونؤكد لأسر الشهداء أننا كلنا أبناؤهم وأهلهم وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن “البيت متوحد” وسيبقى البيت الإماراتي بإذن الله متوحداً ويداً واحدة تحت راية وطننا وقيادته العظيمة التي ضربت للعالم أروع الأمثلة في علاقة الحاكم بالشعب وكيف أنها في الإمارات علاقة الأب بأبنائه فكلنا أسرة واحدة أساسها حب الوطن والوفاء والإخلاص لترابه وقادته وشعبه.

وو قال الدكتور الشامسي في ختام تصريحه اليوم نؤكد لقيادتنا الرشيدة أننا جميعاً جنود لهذا الوطن كل منا جندي من موقعه بعمله المخلص وأداء لواجبه بكل أمانة وصدق وسنساهم جميعاً في الحفاظ على أرض هذا الوطن ومكتسباته وسنجعل من سيرة شهدائنا البواسل حكايات تروى لأبنائنا تحكي بطولات “أبناء زايد” فخر القيادة والوطن وفخرنا جميعاً.وام