“نقل أبوظبي”: مواقف مجانية وإغلاق خدمة مراكز المتعاملين خلال إجازة اليوم الوطني

أبوظبي-الوطن:
أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية المواقف في الإمارة بدءاً من يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 وعن إغلاق كافة مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي خلال الإجازة على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018.
وفي هذا السياق نوهت دائرة النقل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.
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