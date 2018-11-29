“الاقتصاد” تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت وزارة الاقتصاد فعاليات متنوعة عبر مكاتبها بمختلف إمارات الدولة للاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة .

شملت الفعاليات معرضاً تحت عنوان /سوق الموهوبين/ إلى جانب عروض فنية لفرقة موسيقى الشرطة ومأكولات شعبية إماراتية وعروض فنية وتراثية إلى جانب مسابقات للموظفين.

و قال معالي المهندس سلطان بن سعيد وزير الاقتصاد إن احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات محطة سنوية ينتظرها أبناء الشعب الإماراتي للتعبير عن اعتزازاهم بوطنهم وفخرهم بمنجزاته الحضارية ووفائهم لتلك اللحظة المجيدة التي رفع فيها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام علم دولة الإمارات الأول وشيدوا صرح الاتحاد برؤية تنموية مستنيرة كانت حجر الأساس لما تشهده الدولة اليوم من نهضة وتقدم وتنافسية رائدة في مختلف المجالات التنموية.

وتابع معاليه إننا في اليوم الوطني لهذا العام نحتفي بـ 47 عاماً من الإنجازات والتقدم والازدهار قدمت دولة الإمارات خلالها نموذجاً فريداً يحتذى به بين الدول في الانفتاح والتسامح والتنوع والتطور والقدرة على استشراف المستقبل ونحن إذ نستكمل تلك المسيرة المشرفة اليوم فإننا نحمل على عاتقنا مسؤولية كبيرة للمضي قدماً في درب الإنجاز والتنمية ونجدد العهد على العمل بروح وطنية مخلصة لنضيف إلى النجاحات والمكتسبات المتحققة ومواصلة تحقيق الحلم الذي صاغه زايد الخير رحمه الله بما حمله في صدره من حكمة وإخلاص وطموح لا نظير له وبالثقة الغالية التي وضعها في أبناء وطنه وإيمانه بقدرتهم على مواصلة مشوار العطاء والتقدم. وام