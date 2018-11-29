وزارة المالية تشارك في احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي – الوطن

انطلاقا من التزامها بالمشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية للدولة، وإتاحة الفرصة أمام جميع موظفيها للمشاركة والتعبير عن ولاءهم وانتمائهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، نظمت وزارة المالية في مقريها بإمارتي أبوظبي ودبي احتفالها السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة توجه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ’حفظه الله‘، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله‘، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال معاليه: “حققت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ انطلاقة مسيرتها من 47 عاماً خطوات هامة ونوعية على مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما تبوأت الدولة مراكز ومكانة هامة على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي. وجاءت هذه الإنجازات الرائدة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولتنا، والتي واظبت على تعزيز الجهود وتوجيهها، نحو بناء الإنسان، وإرساء مستقبل دولتنا الحبيبة، وتحقيق الرخاء والازدهار لمواطنيها.”

واستهل الاحتفال باليوم الوطني بعزف السلام الوطني، تلاه عرض لفيديو خاص عن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان “طيب الله ثراه”، كما تخلل الاحتفال فقرات وعروض وطنية وتراثية وسحوبات على المسابقات الوطنية، واختتم بالتقاط الصور الجماعية وتقديم الأكلات الشعبية.