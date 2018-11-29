بنك الإمارات دبي الوطني ينظم مسابقة “كودياثون” على هامش “مهرجان المطورين في الإمارات 2018”

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

نظم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، مسابقة “كودياثون” على هامش “مهرجان المطورين في الإمارات 2018” بمشاركة ما يزيد عن 250 من المطورين وعشاق التقنيات من “مجموعة مطوري جوجل” ومجتمعات البرمجة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف التوصل إلى مجموعة متنوعة من الحلول المؤثرة والمبتكرة. وانطلقت المسابقة التي استمرت لمدة 18 ساعة مؤخراً في مركز “إن 5” للابتكار في مدينة دبي للإنترنت.

وتماشياً مع التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، شهدت المسابقة مشاركة واسعة من ألمع العقول الشابة في مجال التقنيات الرقمية المتنامي تحت إشراف فريق من خبراء البنك، واستهدفت تطوير حلول سبّاقة قادرة على التصدي للتحديات في موضوعات متنوعة منها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بكافة المقومات التي تتيح له تسخير أحدث الابتكارات والتقنيات الناشئة في سبيل الارتقاء بالخدمات المصرفية الاستثنائية التي يقدمها لعملائه. ومن هنا تأتي أهمية مسابقة ’كودياثون‘ التي وفرت لنا منصة مثالية للتفاعل مع خبراء التقنيات في القطاع المالي وغيره واكتساب رؤىً أوسع حول اغتنام التقنيات الجديدة والمهارات والأفكار للتصدي للتحديات”.

وأضاف: “أدهشتنا جودة الحلول التي قدمها المشاركون في غضون هذه المدة الزمنية القصيرة، مبرهنين بذلك على مخزون المهارات الوفير الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بفضل ما أظهروه من عزيمة وتصميم ومستويات متميزة من التعاون وروح العمل الجماعي”.