غرفة عجمان تحتفل مع موظفيها ومتعامليها باليوم الوطني السابع والاربعين

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عجمان – الوطن

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان صباح أمس إحتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة، وشهد الحفل في ساحة غرفة عجمان سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وأعضاء مجلس الادارة وسعادة سالم السويدي مدير عام الغرفة والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الغرفة وعدد من متعاملي الغرفة والجمهور.

وتقدم سعادة عبدالله المويجعي بأسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله و مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رعاه الله وإخوانهم حكام الإمارات وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان و أولياء العهود، بمناسبة اليوم الوطني السابع والاربعين.

وقال “خلال هذه المناسبة يستذكر الجميع جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات وما أرسوه بقيادتهم الحكيمة وتأسيس دولة أصبحت من مصاف دول العالم تتبؤأ مراكز أولى في مختلف المجالات ليُكمل المسيرة قيادة رشيدة أولت الانسان اهتمامها الاول، كما حظي القطاع الاقتصادي باهتمام متواصل من القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الامارات لتصبح الامارات نموذج اقتصادي رائد يصدر خبراته وتجاربه التنموية، لاسيما وجهود قيادتنا الرشيدة لم تدخر جهدا لتوفير كافة المقومات لنمو واستدامة القطاع الاقتصادي في كافة الخطط الاستراتيجية.

وخلال هذه المناسبة التي يحتفل كل من يعيش على أرض المحبة والسلام “الإمارات” نجدد الولاء والوفاء تجاه بلدنا الغالية ونعقد العزم والنية على مواصلة العمل في سبيل رفعة وريادة دولتنا الغالية، وكل عام وإمارات الخير وقيادتها الرشيدة وشعبها بخير وسعادة وأمن وأمان.

وقال سعادة سالم السويدي “إن إحتفالاتنا باليوم الوطني السابع والاربعين لتعبير بسيط عما تكنه قلوبنا في حب الامارات وإخلاصنا لقيادته الرشيدة، وإحتفالاتنا تجدد العهد والولاء والمحبة لدولتنا الغالية وقيادتها”.

واضاف “لتتميز احتفالات هذا العام بتزامنها مع عام زايد الأب والقائد المؤسس لدولة الإمارات، والذي أسس دولة قواعدها ثابتة ومتينة تظفر بالريادة في الكثير من المجالات على مستوى العالم، لتستمر مسيرة العطاء والتقدم لتصبح دولة الامارات من اكثر دول العالم ازدهارا ونموا وعطاءا”.

وقد تضمن الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني، عدد من الفعاليات ومنها تكريم الموظف صاحب البصمة 47 وعدد من الموظفين ممن ساهموا في انجاح فعالية اليوم الوطني، إلى جانب عروض شعبية، وعدد من المسابقات والسحوبات لموظفي ومتعاملي الغرفة.