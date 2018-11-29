الوصل لاستعادة توازنه أمام الشارقة ومهمة سهلة للزعيم وفخر أبوظبيفي انطلاق الجولة (11) من دوري الخليج العربي اليوم

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أبوظبي- مرتضى المر

تنطلق اليوم الجولة ال(11) من دوري الخليج العربي ، بحسابات أكثرها معقدة لبعض الفرق ، واقلها سهولة للفرق الأخرى الفريق المتصدر، الشارقة بدوره يسعى للحفاظ على الصدارة رغم صعوبة مهمته أمام ضيفه الوصل، بينما تكون حسابات أخرى سهلة للجزيرة الثاني والعين الثالث.

ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة والعين، وعلى رغم انه سيواجه صاحب المركز الحادي عشر، الا أن الوصل تفوق عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-1 في الموسم الماضي.

وكان الوصل ثالث الموسم الماضي ووصيف مسابقة الكأس ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب، ولاسيما انه يضم في صفوفه الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو، الا ان نتائجه لم تأت على قدر الطموحات ليتراجع الى مركز متأخر في الترتيب.

ويلعب العين مع ضيفه دبا الفجيرة الأخير برصيد أربع نقاط والذي يفتقد خدمات مهاجمه الاردني ياسين البخيت، وهو يتطلع للفوز وتصدر الترتيب موقتا لزيادة الضغط على الشارقة الذي يلعب بعده في ختام مباريات الجولة

ويلاقي الجزيرة ضيفه الإمارات الثالث عشر قبل الأخير بثماني نقاط، بينما يستضيف شباب الأهلي برصيد 19 نقطة النصر السابع (12 نقطة) والذي لم يخسر في آخر ست مباريات.

ويأمل الوحدة السادس (15 نقطة) في استعادة لغة الفوز بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الخمس الأخيرة عندما يحل ضيفا على عجمان مفاجأة الموسم بعد احتلاله للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

وستكون المباراة أمام عجمان الأولى للوحدة تحت قيادة مدربه الوطني الموقت الحاي جمعة الذي حل بديلا للروماني لورنت ريجيكامب المقال من منصبه عقب الخسارة أمام الجزيرة 1-2 . الى ذلك، يلعب اتحاد كلباء مع بني ياس، والفجيرة مع الظفرة.

الرمادي : نتطلع للحفاظ على المركز الخامس

أكد مدرب عجمان أيمن الرمادي أن طموح فريقه تأمين بقائه في دوري الخليج العربي للمحترفين في الموسم المقبل، وذلك قبل لقاء الوحدة، بعد اليوم ، ضمن الجولة الحادية عشر للمسابقة.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي: “لدينا مواجهة غاية في الأهمية أمام فريق كبير هو الوحدة، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية على أرضنا وبين جمهورنا، بما يعزز بقاءنا في المركز الخامس من ترتيب الدوري”.

وأضاف: “لم نتمكن من الاستعداد بالشكل الكافي للقاء الوحدة، نظرا لضيق الوقت بين مباراتنا السابقة مع الوصل، والمقبلة مع الوحدة، وهو ما لم يسمح لنا إلا بتدريب واحد”.

وأكمل: “اعتمدنا خلال الأيام الماضية على التجهيز الذهني للاعبين، والكل جاهز للمباراة، باستثناء محمد الشحي والبرازيلي فاندر، واللذين يغيبان عن مواجهة الوحدة”

فيفياني : طوينا صفحة الخسارة من العين

أكد الإيطالي فيفياني مدرب اتحاد كلباء أن فريقه طوى صفحة الخسارة الأخيرة، ويركز على لقاء بني ياس اليوم ، وقال “خسارة الجولة الماضية من العين 1-2، دافع قوي للاعبين لتصحيح الصورة، وتحقيق الفوز في المباريات القادمة، ونحن طوينا صفحة الهزيمة غير المتوقعة”.

وأضاف: “بدأنا التحضير لمباراة بني ياس، ولا بديل لنا سوى الفوز، وعلينا المحافظة على نفس الأسلوب، والطريقة خلال المباريات القادمة”.

وتابع: “ثقتي كبيرة في اللاعبين للعودة لسكة الانتصارات، ولا خوف على الفريق، وسوف يحقق الهدف المنشود، والمشوار طويل لنهاية الدوري، ونتعامل بالقطعة للبقاء مع الكبار”.

وزاد: “علينا مواصلة العمل وتدارك الأخطاء، ولا غيابات في صفوف الفريق، ونتمنى أن نوفق في تحقيق نتيجة إيجابية”.

ومن جانبه، قال بالاس جوجاك، لاعب اتحاد كلباء: “نحن مستعدون بشكل جيد لمباراة بني ياس، والفريق يقدم مستويات قوية، ولكن لم يحالفنا التوفيق في أغلب المباريات التي خسرناها، وبدأت أستعيد مستواي الطبيعي”.

وأضاف: “لا يهم أن أسجل أهداف مع الفريق، المهم مساعدة الفريق في الملعب لتحقيق الفوز، ونتمنى التوفيق وتحقيق طموحات وتطلعات جماهير الفريق

ماميتش : مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا لحصد النقاط الثلاث

أكد زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أن فريقه مقبل على اختبار صعب في دوري الخليج العربي، أمام ضيفه دبا الفجيرة، .

وأوضح ماميتش، في المؤتمر التقديمي “المنافس فريق جيد، رغم أن موقعه على خريطة جدول الترتيب، لا يتسق مع أدائه”.

وتابع “الواقع يؤكد أن الخصم يقدم مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة، يتوجب علينا التعامل طوال زمن اللقاء بتركيز كبير وإظهار الحذر المطلوب”.

وأردف “نحن مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا لحصد النقاط الثلاث، ومضاعفة جهودنا بالصورة التي تمكننا من تحقيق أهدافنا”.

ونوه “هناك من يتوقع بأن المهمة ستكون سهلة أمام دبا الفجيرة، بيد أن لاعبي فريقي يدركون جيدًا ما المطلوب منهم منذ بداية المواجهة وحتى صافرة النهاية”.

وحول الغيابات المتوقعة، أوضح “المؤكد غياب اللاعب عامر عبد الرحمن، بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، أما بقية زملائه يتمتعون بالجاهزية المطلوبة”.

وأتم “لكن يتوجب علينا الانتظار حتى الحصة التدريبية الأخيرة للوقوف على جاهزية الجميع، خصوصًا وأن البعض يعاني من أعراض الأنفلونزا”

قويض: موقفنا حرج في جدول ترتيب الدوري

قال السوري محمد قويض، مدرب دبا الفجيرة الإماراتي، إن فريقه في موقف حرج بدوري الخليج العربي، في ظل احتلاله للمركز الأخير في الترتيب.

ويستعد دبا الفجيرة لخوض مباراة صعبة ، أمام العين، في الجولة الـ 11 للمسابقة.

وقال قويض في المؤتمر الصحفي للمباراة: “ليس هناك مجال لفقد المزيد من النقاط، عندما نواجه العين ، المواجهة صعبة، رغم نتائجنا الإيجابية السابقة أمام العين”.

وأضاف: “تنتظرنا مواجهة صعبة بالفعل، وموقفنا الحرج في الدوري يتطلب التركيز من اللاعبين، لتجنب فقد المزيد من النقاط”.

وعن جاهزية لاعبي دبا الفجيرة، قال المدرب: “يغيب عنا ياسين البخيت، للإيقاف بعد الطرد في مباراتنا الماضية، وكذلك يغيب أحمد خميس، ولكن ثقتي كبيرة في باقي اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية