كالرّياحينِ في الأرْضِشهداؤنا مشاعلُ الأمَلِ وعيدُهُم مُلْهِمُنا للعَطاءِ والوَطنيّةِ

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

كالرّياحينِ في الأرْضِ

مثلما تُزْرَعُ البذرةُ في الأَرضِ، بعْدَ هَطْلِ المَطَرِ، فتَغدو شجرةً وارفةَ الظّلالِ مُثمرةً، هكذا تبدو الشّهادةُ، وهكذا تبدو دماءُ الشّهداءِ، وهي تروي تُرابَ الوطنِ، دفاعاً عنه، وعن القِيمِ الكبيرةِ الّتي يمثّلُها، فدماءُ الشّهيدِ ممزوجةٌ بالتّضحيةِ والعطاءِ، والكرامةِ والكرمِ، ومن ذا الّذي لا يغبط الشّهيد في منزلتهِ عند الله تعالى، أو في مكانته بين النّاس في أهلِهِ ووطَنِهِ.

يقولُ اللهُ سبحانَهُ وتعالى في مُحْكَمِ كِتابِهِ العَزيزِ :” ولا تَحْسَبَنَّ الذين قُـتِلوا في سبيلِ اللهِ أمواتًا بل أحياءٌ عندَ ربِّهم يُرْزَقون”. صدقَ اللهُ العظيم.

هذه السطورُ ما قادنا إليها هو الاحتفالُ بيومِ الشّهيدِ في بلادِنا الحبيبةِ، الّتي اعتادتْ تكريمَ أبطالِها من الشّهداءِ بما يليقُ بهِم؛ لتَجْعَلَهُمْ كالتّيجانِ على ُرؤوسِ أبْنائِها المخلِصينَ، وكالمِسْكِ الّذي يفوحُ عبيرُهُ بين الأنامِ فيَعْلَقَ في ثنايا التّاريخِ يُعَلّمُ الأجْيالَ القادِمَةَ مَعْنى التّضْحِيَةِ والعِزّةِ والكَرامَةِ .

لِمَ لا، وهؤلاءِ الشهداءُ قدّموا مِنْ أجلِنا وأجْلِ الوطنِ أعزَّ ما يَملكونَ، فكانوا الجِدارَ المنيعَ الّذي يَحْميهِ، ومَوْضِعَ الفَخْرِ والاعْتِزازِ والشّموخِ لأبنائِهِ .

نعمْ، في هذه المُناسبةِ العظيمةِ يحتَفلُ شَعبُنا الوَفِيُّ، بيومِ شُهدائِهِ، ومعَهُ يحتفلُ أيْضًا كلُّ القاطنينَ في رُبوعِ بلادِنا المضيافةِ المعطاءةِ .

والحقيقةُ أنّنا مهما أسهَبْنا في الحَديثِ عن الشّهيدِ، فلن نُوفّيَهُ حقَّهُ، مهما استدْعَيْنا الكلمات، وغُصْنا في بحورِ اللّغةِ، تبقى الحروفُ والكلماتُ عاجزةً عن وصْفِ قيمةِ الشّهادةِ والشّهداءِ، كيْفَ لا وهم الّذين اشترى الله منهم أغلى ما يملكون، فالشّهيدُ هو ذلكَ الشخصُ الذي ضحّى بحياتِهِ غَيْر مُكْرَهٍ ولا مُجْبَرٍ، بقناعةٍ ذاتيّةٍ ، وشجاعةٍ لا تُدانيها شجاعةٌ، مِنْ أجْلِ رفْعِ كلمةِ اللهِ، وإعلاءِ رايتِهِ، وإحْقاقِ الحقّ ودَحْرِ الباطلِ.

ويكون المرءُ شهيدًا عندما يدافعُ عن وطنِهِ أوْعِرضِهِ أو مالِهِ، أو يَدْفَعُ الظّلمَ عن مضطّهَـدٍ أو مَظلومٍ. وللشّهادةِ مَنْزلَةٌ رفيعةٌ وعاليَةٌ عندَ اللهِ تَعالى، يتمنّى الكثيرُ من النّاسِ نيلَها لِما خَصّها اللهُ بكَراماتٍ ليستْ لغيرِ الشّهداءِ، ولِما لها من فضْلٍ في الدّنيا والآخرة، فصاحبُها يَسْكُنُ يومَ القِيامَةِ في الدّرَجاتِ العُلا مِنَ الجَنَّةِ، ويُؤمَّنُ مِنِ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، ويَبْقى ذِكْرُهُ خالدًا في النّفوسِ عَلى مَدى الأجْيالِ، ويخْلُفُ الله في أهْلِهِ ويحفظُهمْ به.

وعندما يَرْتَقي الشّهيدُ، إنّما يَسيرُ في زِفافٍ وَطَنِيّ وَدينِيّ هو في سبيلِهِ إلى مَلَكوتِ اللهِ، حيْثُ الفَوْزُ الأَكيدُ، وعَلى وَقْعِ رَحيلِهِ البَهِيّ تَخْتَلِطُ دُموعُ الحُزْنِ وَالأَلَمِ بِزَغاريدِ العِزّةِ والفَخارِ.

والشّهيدُ لَيْسَ مُناضِلاً شُجاعًا وَحَسْبٌ، وإنَّما نَجْمَةٌ في سَماءِ الكَوْنِ تُرْشِدُ التّائهينَ عَن الطّريقِ، وتَدُلُّهُمْ على سَبيلِ الكَرامَةِ والخُلودِ. لأنَّ الشَّهيدَ دائِمًا يَبْقى رَمْزَ الإيثارِ والعَطاءِ بِلا حُدودٍ .

فَكيْفَ يُمْكُنُ لنا في دولةِ الإماراتِ العَرَبِيَّةِ المُتَّحِدَةِ، رَمْزِ عِزّتِنا وكِبْرِيائِنا ألّا نُخَصّصَ لِهذا اليَوْمِ العَظيمِ كُلَّ ما يَليقُ بِهِ مِن احْتِفالٍ بالشُّهَداءِ مِنْ أَبْناءِ الإِماراتِ، فَنفخرَ بِما قدّموهُ لِحِمايةِ الوَطَنِ وَصَوْنِ عِزَّتِهِ وَكَرامَتِهِ، وَنَلْهَجَ بِذِكْرِ وَصاياهُمْ، ونُصْغِيَ لِما كانوا يُعَلّموننا إيّاهُ مِنْ قِيَمٍ، لأنَّ شَعْبَنا الكَريمَ، سَيبْقى دائمًا وَفِـيًّا لِهؤلاءِ الأبطالِ وأنْ يبْقى عَلى العهدِ ويسيرُ في الطريقِ نفسِهِ، فَحينَ يَبْذُلُ الشّهيدُ روحَهُ طَواعِيَةً، في مُواجَهَةِ المَوْتِ، مُتَخَطّيًا الخَوْفَ والأَلَمَ، مُترَفِّعًا عن مَتاعِ الحَياةِ الّتي نَحرصُ عَليْها بِغريزة فِطريّةٍ، تارِكًا المَصْلَحَةَ الشَّخْصِيَّةَ، لِيْغدوَ الدّفاعُ عَنِ الوَطَنِ والأهلِ والكَرامَةِ جُلَّ ما يَبْتَغيهِ في هذهِ الحَياةِ.

يقولُ الشاعرُ : يا شهيدًا أنت حيٌّ ما مضى دهرٌ وكانا

ذِكْرُكَ الفَوّاحُ يَبْقى ما حَيينا في دِمانا

ويقولُ شاعرٌ آخرُ :

صَعْبٌ عَليْنا أنْ نَرى بَدْرًا هَوى وَنَرى التُّرابَ عَلى سَناهُ مُهيلا

فَحَييـتَ في ظِلِّ العَـقـيدةِ ثابـتًا وأبَيْــتَ إلّا أنْ تَموتَ أَصيـلا

نعمْ، إنّ الشّهادةَ قيمةٌ لا يُمْكِنُ إدْراكُها بِسُهولةٍ، وهْيَ عُنْوانٌ للشّجاعَةِ والتَّضْحِيَةِ، مِمّا يجعَلُنا نَقِفُ أمامَها بِكُلّ احترامٍ وتَقْديسٍ.

فشهداؤنا الّذين رحَلوا عن حَياتِنا في ساحاتِ المَعارِكِ، أو في مُهِمّاتِهِم الإنْسانيَّةِ العظيمةِ، سَيبْقونَ ذلكَ النّبْراسَ الّذي يُضيءُ لنا الطّريق في مُدْلَهِمّ اللّيْلِ، فَهُمْ لا يُشْبِهونَ إلّا (الدومري) الّذي يُضيءُ طُرقاتِنا كلّما أغْرقَها اللّيْلُ بِظُلْمَتِهِ.

وفي يَومِ الشهيدِ يومِ الكرامةِ الوطنيّةِ والعِزّةِ والفَخارِ حَريٌّ بِنا أن نُشرِعَ أيادينا بالتّحيّةِ والسّلامِ لأرواحِ شُهدائِنا البَرَرةِ الذينَ صَدَقوا اللهَ ما عاهدوه عليهِ، فكانوا أَكْرَمَ مَنْ في الدّنْيا، وأنْبَلَ بني البَشَرِ، وكم يَجْدُرُ بنا أن نَنْحنِيَ؛ إجْلالًا وتكريمًا لدمائِهِم الطّاهرةِ الزّكيّةِ، الّتي خَضَبَتْ أزاهيرَ البَراري، وانْتَشرتْ كالأقْحَوانِ في ربيعِ الأيّامِ.‏

نعمْ دماؤكُمْ أيها الشّرفاءُ الأبْطالُ لم تذهب هدرًا فمِنْها يَسْتَمِدُّ الوَطَنُ مَنَعَتَهُ ،وبها يُصان مَجدُهُ، دماؤكُم هيَ الّتي أنارتْ طريقَ العِزّةِ والكَرامَةِ في هذا البلدِ الأَبِيّ الّذي منَحَهُ اللهُ قيادةً وطنيّةً صادقةً مُخلِصَةً برِئاسةِ صاحبِ السّموّ الشّيخ خليفة بن سلطان آل نهيان؛ لِنعيشَ مَجْدًا صَنَعْتُموه بدمائِكُم الطّاهرَةِ الزّكيّةِ، والكلماتُ تَعْجَزُ عن وصْفِكُم أيُّها الأعْلونَ، الّذينَ تصْدَحُ الدّنيا بالزّغاريدِ في أعراسِ شَهادِتِكُم وأنتم تذودونَ عن حِياضِ الوطنِ. ‏

وإذا كانَ هناكَ ما يُمكنُ لنا أنْ نُقدّمَهُ لكمْ في عيدِكُم هذا فهُو أن نعاهدَكُم على المُحافظةِ على ذلكَ الوَطنِ الذي استشهدتُمْ لأجْلِهِ، وألّا نتوقّفَ عن الكلامِ عنكُمْ وعن مآثرِكُم وبطولاتِكُم العظيمةِ ، وأن نُربّيَ أجيالَنا القادمةَ، بما يتشابهُ وأخلاقَكُم، فَنَنْـقُـلَ ريحَكُم الطيّبةَ ومناقِـبَكُم الكريمةَ، وكلماتِكُم الطّيّبةَ إلى الأجيالِ القادمَةِ.‏

وأخيرًا وليسَ آخرًا لا بُدّ لنا دائمًا في مِثْـلِ هذه المناسباتِ الوطنيّةِ العظيمةِ، من استغلالِها لتوجيهِ التّحيةِ وتجديدِ الولاءِ لقيادتِنا الحكيمةِ التي لم تبخلْ في دعمِ ومساندةِ أسرِ الشّهداءِ، وتقديمِ كلِّ العونِ إلى أبنائِهم ، وزوجاتِهِم، أمهاتِهِم وآبائهم؛ تكريمًا لهم على ما قدّمَهُ أبناؤهُم لهذا الوطنِ الغالي، الّذي شيّدَ أُسسَهُ القويّةَ القائدُ والمؤسّسُ الرّاحلُ الكبيرُ الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الّذي مَثّلَ قِيَمَ الإسلامِ والعُروبةِ والوطنيّةِ خِلالَ حياتِهِ المليئةِ بالعَطاءِ.

فتَحيَةٌ لشهدائِنا في عيدِهِم الأغرّ، ولْيَغْمرْ قُبورَهُم السلامُ والسّكينةُ، ولْيَفْرَحوا بما قدّموه في سبيلِ اللهِ والوطنِ.