الإمارات العالمية للألمنيوم تحتفل باليوم الوطني 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

: نظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، فعالية لموظفيها وعائلاتهم، احتفالاً باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة رفع عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات العزيز بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان: “تحظى مناسبة اليوم الوطني هذا العام بقيمة كبيرة نظراً لتزامنه مع عام زايد، ما يشكل فرصة نتذكر من خلالها جهود الرعيل الأول والذين تمكنوا من بناء دولة عصرية قوامها الإنسان ورفاهيته وسعادته، حتى أضحت دولتنا نموذجاً يحتذى بها في التحضر والتسامح والإنسانية والخير والعطاء والانفتاح على العالم”.

وتتضمن الإحتفالات مجموعة من العروض المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل وثقافتها العريقة وركن للمأكولات الشعبية ومناطق للعب الأطفال ورسم الحناء ومسابقات أخرى، واستمتع موظفو الشركة وعائلاتهم بالأنشطة والفعاليات في أجواء احتفالية مبهجة في موقعي الشركة في الطويلة و جبل علي.

ومن المقرر أن تنظم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الفعالية السنوية للإحتفال باليوم الوطني في حديقة الرحبة في الثاني من ديسمبر لجميع أفراد المجتمع.