“المحترفين” تحتفل باليوم الوطني 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي- الوطن

نظمت لجنة دوري المحترفين بمقرها بالعاصمة أبوظبي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة في أجواء ملؤها الفخر والاعتزاز بالوطن.

استهل الاحتفال بالسلام الوطني للدولة، تلاه عرض فيديو عن الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات بفضل رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في بناء الإنسان لكونه ثروة حقيقية وضرورة قومية تسبق بناء المصانع والمنشآت.

بعد ذلك ألقى وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين كلمة بهذه المناسبة الغالية، أوضح فيها مكانة اليوم الوطني في قلوب جميع الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات، وأعرب عن سعادته بتزامن احتفالات الدولة باليوم الوطني بالإنجاز الذي حققته اللجنة بحصولها على جائزة الاتحاد الآسيوي عن أفضل دوري محترف ملهم في آسيا وجائزة أفضل مبادرة في عام 2018 عن مشروع المقعد الافتراضي، مؤكدا حرص اللجنة على مواصلة التميز والعطاء.

الجدير ذكره أن لجنة دوري المحترفين خصصت الجولة 12 من دوري الخليج العربي لتكون جولة اليوم الوطني، حيث ستقيم احتفاليات في ملاعب دورينا، بالإضافة إلى احتفالية خاصة في مباراة الأسبوع التي ستجمع فريقي الوحدة والشارقة