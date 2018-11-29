عبيد الزعابي : يوم الشهيد يجسد الوفاء والعرفان بتضحيات وعطاء شهداء الوطن

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أبوظبي – الوطن

أكد عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية أن احتفاء أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم الشهيد وفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن الأبرار، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات عالية خفاقة. ويمثل الاحتفاء بهذا اليوم مصدر فخر واعتزاز بما قدمه أبناء دولة الإمارات البواسل من تضحيات في الميادين العسكرية، ورمزاً لتكريم الشهداء الذين زُفت أرواحهم إلى السماء بعد أن ذادوا عن حياض الوطن بكل ما لديهم من غالي ونفيس وبذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية ليظفروا بإحدى الحسنيين، فإما نصرٌ مبين، وإما شهادةٌ في سبيل الله، فهنيئاً لكل شهيدٍ اصطفاه المولى عز وجل ليفوز بالثواب العظيم.

في هذا اليوم يذكر الناس مآثر الشهيد، ويرون فيه قدوةً لهم وللأجيال من بعده، فكل الأمم تفتخر بشهدائها وتعتبرهم أيقونة التميز والعطاء الذي لا يزول، فرسالة الشهيد تحمل في طياتها كل معاني الشرف والإباء، وتضرب أروع الأمثلة في التضحية، ولولا تضحية هؤلاء الشهداء لما علا صوت الحق أبداً، ولا ارتفعت راية الأوطان، ولكان الباطل والظلم قد انتصرا على الحق والعدل.

وإذا كان أحد أهداف هذه المناسبة هو إزكاء الروح الوطنية وترسيخ أواصر الترابط والتكاتف بين أبناء الشعب وقواته المسلحة- مصدر فخره واعتزازه- وتذكير الشباب بتضحيات إخوانهم من أسود الوطن من أجل استخلاص العبر والاقتداء بخطاهم، فإن يوم 30 نوفمبر من كل سنة سيظل دوماً يوماً للوفاء والعرفان والإجلال والفخر والإكبار لما قدمه الشهداء من تضحيات، والتأكيد على أن دولة الإمارات لا تنسى أبدا أبناءها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداءً لها ويغرسون بتضحياتهم العظيمة القيم النبيلة في قلوب النشء والشباب وعقولهم.

وإذا كانت الوفود من أبناء الوطن سوف تتقاطر في هذه المناسبة على “واحة الكرامة” لقراءة الفاتحة على روح شهداء الوطن ومطالعة ما يحتويه “جناح الشرف” بها من ألواح حملت أسماء الشهداء الأبرار ومعلومات عنهم، وقراءة الآيات القرآنية المنقوشة على جدارية الجناح، فإن هذه المناسبة في الوقت نفسه تعمق في نفوسنا معاني الوحدة الوطنية، وتؤكد وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة التي سارعت لتخليد ذكرى الشهداء بإطلاق أسماء عدد منهم على معالم بارزة في الدولة، ولم تتوانى عن القيام بكل ما من شأنه تكريم عائلات الشهداء. رحم الله شهداء الوطن الأبرار وتغمدهم جميعاً بواسع رحمته، وأسكنهم فسيح جناته.