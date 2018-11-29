دبي القابضة تحتفي بإرث الشيخ زايد خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفي دبي القابضة بإرث المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال حملة شاملة تستهدف إبراز القيّم الراسخة التي شكلّت ملامح الأمة اليوم.

وانطلقت الحملة يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر، من خلال عرض فيلم مصوّر على شاشات التلفاز والسينما، بالإضافة إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة دبي القابضة. ويستعرض الفيلم التطورات الهائلة التي حققتها الدولة، مع تسليط الضوء على السمات الفريدة التي كانت محوراً تدور حوله عجلة تنمية الأمة، وتتلخص هذه السمات بالانجازات والتسامح والطموح، وهي القيّم الراسخة التي غرسها الأب المؤسس، الشيخ زايد.

هذا وستسمر حملة دبي القابضة حتى 6 ديسمبر 2018.