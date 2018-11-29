دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الإمارات على نهج القائد المؤسس

تأتي احتفالات شعبنا على امتداد أرض الوطن باليوم الوطني الـ47، هذا العام، ليكتسب معانٍ أكثر دلالة ورمزية، كونها تأتي بالتزامن مع “عام زايد”، عام القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي أسس لوطن هو الأسعد والأكثر تقدماً ومحاكاة للغد واستعداداً للمستقبل، وترك لشعبه إرثاً خالداً كفيلاً بإيصاله لأعلى القمم، واليوم ها هي الإمارات بفضل ذلك النهج العظيم قد باتت في مصاف أرقى الدول حول العالم، وبفضل جهود وقدرات أبنائها ترسخ مكانتها تباعاً، مع امتلاكها مفاتيح المستقبل، والعمل بروح الفريق الواحد، خاصة في كافة الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجيات الوطنية الكبرى، مثل “رؤية الإمارات 2021” و”مئوية الدولة”، بعد تطوير نماذج متفردة متميزة تعمل وفق أرقى النظم العالمية وتضيف إليها، وتستمد على رؤية ونهج القائد المؤسس.

اجتماعات الحكومة السنوية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منصة سنوية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الأفكار واستعراض المنجزات وتقييم زخم المسيرة نحو أهدافها، فالهدف هو المستقبل وكيف سيكون عليه الحال للأجيال اللاحقة التي ستحمل أمانة المسؤولية، والقدرة على الحفاظ على مكانة الدولة وريادتها في الميادين كافة، ومن هنا في ظل جهاز عمل حكومي غير تقليدي يتميز بمرونته، وأسلوب مراجعاته للواقع وما تم تحقيقه من منجزات، بات اختصاصاً بحكومة الإمارات التي تجمع في مباحثاتها المديرين والمسؤولين الحكوميين والمعنيين لبحث أفضل السبل الكفيلة برفد مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بكل ما يلزم، وذلك ضمن عنوان طموح جداً تبين جميع الدلائل النجاح فيه وهو “صناعة المستقبل”، عبر امتلاك أدواته الضرورية ومفاتيحه والاعتماد على العنصر البشري المواطن عبر تمكينه ورفده بجميع المقومات اللازمة لذلك.

لاشك أن شجاعة القرارات التي تتخذها قيادتنا الحكيمة، وفق رؤية شاملة للمتطلبات تهدف لتعزيز مستوى سعادة ورفاه الوطن، وإيماناً منها أن التحديات مرحلة طبيعية لأي تطور، فإن الاحترافية التي بات عليها شعبنا، هي القدرة على تحويل تلك التحديات إلى فرص والاستفادة منها والبناء عليها، فالإرادة التي يتمتع بها أبناء الوطن كفيلة بتحقق الأهداف ومضاعفة المنجزات التي باتت بدورها مراحل لما سيليها من مراحل.. كل هذا انطلاقاً من كون الطموحات لا تعرف الحدود والقدرات الوطنية قادرة على مواكبتها وتحقيقها إلى واقع يتنعم به الجميع.