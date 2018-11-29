سوق أبوظبي للأوراق المالية يحتفل باليوم الوطني

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أبوظبي – الوطن

أقام سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس إحتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة وسط مشاركة من العاملين في السوق. حضر الحفل سعادة خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة للسوق وغانم حمد الظاهري نائب الرئيس التنفيذي للسوق وعبدالعزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي للسوق و رؤساء الإدارات ومديري الأقسام وكافة موظفي السوق وموظفو شركات الوساطة المعتمدة والمستثمرين. وتم تزيين مقر السوق بعلم الإمارات وشعار الاحتفالات “روح الاتحاد” حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه إطلاق بالونات بألوان العلم في سماء الإمارات و من ثم تقديم المأكولات الشعبية .

وأكد سعادة خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية ان الإحتفال باليوم الوطني الـ 47 يعتبر رسالة ولاء إلى الوطن و إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظة الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأعترافاً بجليل أعمالهم لدولة وشعب الإمارات العربية منذ قيامها وتعبيرا واضح عن مدى التكاتف بين المواطنين والمقيمين على أرضه بجميع أجناسهم من اجل تأكيد قوة وشموخ إتحاد الإمارات وشهادة لحصاد الخير الذي تم زرعة في أرض إمارات الخير.

وأضاف أن مسيرة الاتحاد تشكل رحلة عمل وبناء مميزة ومهمة ومستمرة في تاريخ الدولة حيث وقف فيها الإماراتيون جميعهم صفا واحدا يتحدون الظروف في سبيل وحدتهم لذا من الواجب علينا أن نذكر ما تم بناؤه وما وصلت إليه دولتنا من تقدم وتطور على المستويات جميعها وأن نحافظ عليه ونقدره وأن نفاخر بالتجانس الفريد من نوعه بين القيادة وأبناء الوطن وذلك الالتفاف حول القيادة الرشيدة من إمارات الدولة جميعها .