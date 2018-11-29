“إيجل هيلز الشارقة” و”جمعية الإمارات للإبداع″ تنظمان يوماً ترفيهياً في جزيرة مريماحتفاءً باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الشارقة – الوطن

احتفاءً باليوم الوطني السابع والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات، تقيم “إيجل هيلز الشارقة”، بالتعاون مع “جمعية الإمارات للإبداع″، يوماً ترفيهياً في جزيرة مريم يوم 2 ديسمبر المقبل من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

ويمكن للعائلات والأصدقاء والمجتمع الإماراتي بكافة أطيافه المشاركة في هذا اليوم المليء بالمرح والمتعة والمستوحاة فعالياته من التقاليد والثقافة الإماراتية، حيث سيستمتع المشاركون بمجموعة من النشاطات، بما في ذلك مسيرة اليوم الوطني مع الأعلام، وترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات، والاستمتاع بالمأكولات الإماراتية والمشاركة في فعالية الرسم على الوجوه والقماش، بالإضافة إلى مشاهدة الشخصيات الكرتونية والعروض الضوئية.

وستقام فعاليات اليوم الترفيهي داخل وحول مركز مبيعات جزيرة مريم الواقع في شارع الكورنيش في منطقة الخان بالقرب من غرفة تجارة وصناعة الشارقة الجديدة.

وتعد “إيجل هيلز الشارقة” مشروعاً مشتركاً بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” و”إيجل هيلز″، شركة التطوير والاستثمار العقاري الخاصة ومقرها أبوظبي. وتقوم “إيجل هيلز الشارقة” بتطوير ثلاثة مشاريع كبرى في الشارقة هي؛ “جزيرة مريم” و”واجهة كلباء” و”قصر الخان”، والتي تعكس رؤية “إيجل هيلز” في إقامة مجمعات سكنية ومرافق متكاملة للضيافة والبيع بالتجزئة والحياة العصرية في الشارقة.