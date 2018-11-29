الامارات | السجن 5 سنوات لآسيوي بتهمة تعاطي الهيروين

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لآسيوي بتهمة تعاطي الهيروين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المحكمة قضت بإبعاد المتهم بعد قضاء فترة العقوبة. أرشيفية

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بسجن آسيوي خمس سنوات وإبعاده عن الدولة بعد قضائه فترة العقوبة، بتهمة تعاطي مادة الهيروين وتسهيل التعاطي لشخص آخر، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.

وكان المتهم يقود مركبته في رأس الخيمة برفقة أحد أصدقائه (المجني عليه)، وأعطاه حبوباً مخدرة من دون معرفة المجني عليه بنوعية تلك الحبوب، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بحالة إغماء وفقدان الوعي متأثراً بالحبوب المخدرة.

وجاء في أوراق القضية أن المجني عليه ذهب إلى المستشفى في حالة صحية سيئة، وأبلغ الأطباء أن أحد أصدقائه أعطاه حبوباً أدت إلى إصابته بالإغماء، حيث تم إجراء التحاليل الطبية اللازمة وتبين تعاطيه مواد مخدرة.

وأوضحت أوراق القضية أن المستشفى أبلغ رجال الشرطة، الذين حضروا واستمعوا لأقوال المجني عليه، ثم ألقوا القبض على المتهم الذي كان في حالة تعاطي هيروين، ويقود مركبته تحت تأثير المخدرات، حيث تم إجراء التحقيقات اللازمة مع المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة تسهيل تعاطي المخدر لشخص آخر، وتعاطي مخدر الهيروين وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات.

• المجني عليه تناول حبوباً مخدرة وفقد الوعي بعدها.