الامارات | حاكم عجمان: دماء الشهداء تمثل معنى الوفاء لمبادئ الأخوة الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان: دماء الشهداء تمثل معنى الوفاء لمبادئ الأخوة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن ذكرى يوم الشهيد تعني التضحية والفداء والوفاء والقدوة الدائمة التي يجب أن نتذكرها دائماً، وهو يوم للوطن بتجديد الولاء له وصون العهد، والتأكيد أن دولتنا الغالية مهما قدمنا لها من أبنائنا وأنفسنا، ليس بكثير عليها، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عز وشرف في هذه الدنيا، وإما الشهادة في سبيل الله تعالى.

وقال سموّه إن «دماء هؤلاء الشهداء الزكية، التي سالت خلال تأدية الواجب ومساندة الحق والدفاع عن الأشقاء، هي دماء طاهرة تمثل المعنى الحقيقي للوفاء لمبادئ الأخوة الخليجية ونجدة الأشقاء، وتعدّ عنواناً للحرية والكرامة، وإن أبناء الإمارات يعرفون معنى حب الوطن والأمن والأمان والاستقرار، وغوث المظلوم، والتضحية في سبيل رفع راية الحق والكرامة».

وأضاف سموّه أن «دفاتر التاريخ ستظل تسجل لشهداء الوطن ملاحم البطولة والبسالة، وتحكي وقفاتهم وبطولاتهم. وسنظل نذكر شهداء الحق والواجب أزماناً طويلة، فالوطن والشعب لم ينسيا الدور التاريخي الذي قاموا به، فهم أسوة حسنة يقتدى بها الآخرون، وشعلة مضيئة تنير دروب النصر المبين، فهنيئاً لكم بهذا الشرف الخالد المتوارث في ذاكرة الوطن العظيم».

وأكد سموّه أن «قيادتنا التي عرفت بالوفاء للشهداء، من خلال الرعاية الأبوية الحانية لأسرهم وتكريمهم وإحياء ذكراهم، تعدّدت مبادراتها، وتنوّعت مظاهر الاحتفاء بشهداء الواجب والوطن في لفتات إنسانية ومبادرات كريمة، فجاء إنشاء مكتب شؤون أسر شهداء الوطن في ديوان ولي عهد أبوظبي تقديراً عظيماً لتضحيات وعطاء أبنائنا الشهداء، وتكريماً لأسرهم وذويهم»، مضيفاً أن «رسالة مكتب الشهيد تتجاوز تقديم الخدمات لأسر الشهداء وتخليد ذكراهم إلى تجسيد حي وواقعي للعلاقة الإنسانية بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة، وهي علاقة عميقة الجذور، عنوانها الأبرز الوفاء بين القيادة والشعب. كما أن تخليد الشهداء بإنشاء النصب التذكاري هو أبسط ما تقدمه الإمارات لشهدائنا الأبرار، وفاءً وعرفاناً وتخليداً لذكراهم، وهو رسالة للشعب وللعالم أجمع أن أرواح ونفوس أبنائنا غالية نفخر ونعتز بهم، وبتضحياتهم وبطولاتهم، وهم القدوة والنموذج لأبناء الإمارات، كي يحذوا حذوهم، ويسهموا مع إخوانهم البواسل في رفع راية الوطن عالية خفاقة».