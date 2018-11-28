“نقل أبوظبي” تعفي وتعلق وتخفض رسوماً مختلفة لتشجيع الاستثمار

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن إعفاء وتعليق وخفض بعض الرسوم انطلاقاً من حرصها على دفع عجلة النمو الاقتصادي وفق رؤى حكومة أبوظبي وخطتها الاقتصادية الساعية إلى تحقيق اقتصاد متكامل ومتطور ومستدام يواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات.

وقامت دائرة النقل بإعفاء جميع المطورين من رسوم مشاركة مشاريع النقل التي تم تنفيذها بين عامي 2011 و2018.. كما علقت تطبيق هذه الرسوم من العام الحالي وحتى العام 2020 وذلك في إطار دعمها للشركات المحلية ومساعدتها على توسعة أعمالها لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم مسيرة التطور والازدهار والارتقاء بجودة الخدمات في هذا القطاع المهم.

وسيعود قرارا الإعفاء والتعليق بوفورات مالية كبيرة على المطورين تصل قيمتها إلى نحو 1.5 مليار درهم.

من جهة أخرى قامت الدائرة بتخفيض رسم مشاركة الشركات المشغلة لسيارات الأجرة بنسبة 40% لكل كيلومتر منتج والذي من شأنه تعزيز قدرة الشركات على الاستمرار في المنافسة من خلال توسعة أعمالها وتطوير نوعية وجودة خدماتها المقدمة للمجتمع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية الأمر الذي يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز رضا المتعاملين ويزيد من فرص اتجاههم نحو النقل الذكي.

ويعد دعم الشركات المحلية والمشغلة لسيارات الأجرة عامل جذب لتشجيع المزيد من الشركات على دخول سوق أبوظبي والتي تحظى بطلب متنام نظرا للتطور المتسارع والزيادة المطردة لأعداد السكان خاصة في ظل وجود تشريعات مرنة ترسخ مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وام