الامارات | وفاة مواطن بحادث تصادم دراجته النارية بسيارة بيك أب برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن بحادث تصادم دراجته النارية بسيارة بيك أب برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب مواطن، يبلغ من العمر (24) سنة، إثر اصطدام دراجته النارية التي كان يقودها على شارع الرمس – شمل شمال إمارة رأس الخيمة بسيارة من نوع (بيك أب).

وقال رئيس مركز شرطة الرمس الشامل المقدم، أيمن العوبد، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا، الساعة (1:40) ظهر أمس، يفيد بوجود حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نقل كبيرة على شارع الرمس-شمل.

وأوضح فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف والإسعاف الوطني لموقع الحادث ويتبين أن الحادث أسفر عن وفاة سائق الدراجة في موقع الحادث.

وأضاف أنه من خلال التخطيط والمعاينة تبين أن سائق الدراجة كان يسير في طريقه الصحيح قادما من شارع الرمس باتجاه شارع شمل ليتفاجأ بدخول سيارة من نوع (بيك أب) أمامه من فتحت الدوران يقودها سائق آسيوي الجنسية يبلغ من العمر (47) سنة دون أن يتأكد من خلو الطريق من المركبات ما أدى الى اصطدام سائق الدراجة بسيارة (البيك أب)، ووفاته في مكان الحادث نتيجة قوة الاصطدام، حيث تم نقل جثمان المتوفي المستشفى تمهيدا لتسليم جثمانه لذويه، وأوضح أنه يجب على جميع مستخدمي الطريق ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم دخول الشارع إلا بعد التأكد من خلوة تماما من المركبات والعمل على تقدير المسافات بشكل صحيح قبل مواصلة القيادة والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية لتجنب الحوادث الجسيمة وحفاضا على أرواح جميع مستخدمي الطريق.