كهرباء الشارقة تحتفل باليوم الوطني الـ 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أمس مجموعة من الفعاليات المتنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ 47 للدولة .

وحرصت الهيئة أن يكون احتفالها هذا العام مميزا من خلال توسيع دائرة المشاركة وفتح باب الإبداع في محاور عدة تتضمن تفعيل حملة عبر عن وفائك التي تنظمها الهيئة للعام الرابع على التوالي وتنظيم معرض كلمات مضيئة والتي يعبر من خلالها المشاركون عن الانتماء للوطن والاحتفاء بعام زايد وتنظيم مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية وخلق أجواء احتفالية مثالية تتوافق مع أهمية المناسبة الوطنية وإبراز المظهر الحضاري من خلال مشاركة الجميع في هذه الاحتفالات للتعبير عن الفخر والولاء لهذا الوطن وتأكيداً على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم إعداد خطة كاملة لتنظيم الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية التي تشكل ركيزة أساسية ومنعطفا تاريخيا للانطلاق نحو بناء الدولة العصرية وبناء حياة أفضل تحققت فيها آمال وطموحات المواطن الإماراتي وتضمنت الاحتفالات هذا العام تقديم كل ما يعزز الهوية الوطنية والقيم والمبادئ التي أرسى قواعدها منذ 47 عاماً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله كما تهدف الاحتفالات لإظهار هذه المناسبة بالمظهر الذي يعكس ما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .

وأوضحت منى البردان قائد فريق الإتحاد الذي أشرف على تنظيم الفعاليات أن مظاهر الاحتفالات التي نظمتها الهيئة هذا العام في جميع المباني التابعة لها تميزت بالطابع الوطني الداعي إلى وحدة وتماسك المجتمع والوطن .. لافتة الى ان الاحتفالات ضمت العديد من الفقرات المتنوعة من عروض فنية فنية تراثية وتقديم الجوائز . وام