مدينة الشارقة تطلق اليوم احتفالاتها باليوم الوطني الـ 47

تنطلق اليوم الأربعاء الاحتفالات الوطنية الكبرى في مدينة الشارقة التي تنظمها اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة حيث تبدأ من منتزه الشارقة الوطني لتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل وستحط رحالها على مسرح المجاز في 30 من نوفمبر الجاري حيث “أوبريت إمارات زايد” لتصل في 2 من ديسمبر المقبل إلى جزيرة العلم ..والعمل الاوبرالي من إخراج الدكتور علي حسن وتلحين فايز السعيد ويشارك فيه حسين الجسمي و فايز السعيد و محمد الشحي أريام و حنان رضا.
و يتخلل الاحتفالات فعاليات عديدة في الحمرية والبطائح ووادي الحلو ليكتمل مشهد الاحتفالات باليوم الوطني ويعم مختلف مدن ومناطق الإمارة.
وتتنوع ألوان الاحتفال في منتزه الشارقة الوطني متضمنة فعاليات وأنشطة وبرامج جاذبة ولافتة تسلط الضوء على مشهد الفرح الذي يعبر عنه المواطنون والسكان في هذه الأعياد المجيدة.وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة تأتي احتفالاتنا هذا العام متنوعة وحافلة بالأنشطة والفعاليات والبرامج والفقرات المتنوعة التي تقدم في مدن الإمارة لتشمل المجالات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والتوعوية والعروض العسكرية والجوية والمظلية والعروض التراثية والعروض المائية والعروض البهلوانية والمسيرات الكرنفالية والعروض المسرحية وألعاب الأطفال وغيرها لتشكل مشهداً جمالياً مبهجاً يليق بالمناسبة الوطنية العظيمة.وام
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