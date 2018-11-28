مدينة الشارقة تطلق اليوم احتفالاتها باليوم الوطني الـ 47

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

تنطلق اليوم الأربعاء الاحتفالات الوطنية الكبرى في مدينة الشارقة التي تنظمها اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة حيث تبدأ من منتزه الشارقة الوطني لتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل وستحط رحالها على مسرح المجاز في 30 من نوفمبر الجاري حيث “أوبريت إمارات زايد” لتصل في 2 من ديسمبر المقبل إلى جزيرة العلم ..والعمل الاوبرالي من إخراج الدكتور علي حسن وتلحين فايز السعيد ويشارك فيه حسين الجسمي و فايز السعيد و محمد الشحي أريام و حنان رضا.

و يتخلل الاحتفالات فعاليات عديدة في الحمرية والبطائح ووادي الحلو ليكتمل مشهد الاحتفالات باليوم الوطني ويعم مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتتنوع ألوان الاحتفال في منتزه الشارقة الوطني متضمنة فعاليات وأنشطة وبرامج جاذبة ولافتة تسلط الضوء على مشهد الفرح الذي يعبر عنه المواطنون والسكان في هذه الأعياد المجيدة.وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة تأتي احتفالاتنا هذا العام متنوعة وحافلة بالأنشطة والفعاليات والبرامج والفقرات المتنوعة التي تقدم في مدن الإمارة لتشمل المجالات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والتوعوية والعروض العسكرية والجوية والمظلية والعروض التراثية والعروض المائية والعروض البهلوانية والمسيرات الكرنفالية والعروض المسرحية وألعاب الأطفال وغيرها لتشكل مشهداً جمالياً مبهجاً يليق بالمناسبة الوطنية العظيمة.وام