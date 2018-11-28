الامارات | «التربية» تعود إلى النظام الورقي في امتحانات الفصل الدراسي الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعود إلى النظام الورقي في امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن الوزارة عادت إلى نظام الامتحانات التقليد الذي يعتمد على استخدام الورقة الامتحانية، والتصحيح اليدوي، بعد أن تجربة الامتحانات الإلكترونية التي طبقتها العام الماضي، في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء المقبل للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، فيما تبدأ في اليوم التالي للصفوف من الأول حتى الثامن، حسب جداول الامتحانات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، أخيراً.

وعزا مصدر في الوزارة التحول إلى النظام الورقي في الامتحانات مرة أخرى، إلى عدم جاهزية منظومة الاختبارات الإلكترونية التي أطلقتها العام الماضي، ومن ثم ستكون عملية تصحيح الإجابات يدوياً، ضماناً لتحقيق التقييم الدقيق لإجابات كل طالب، لافتاً إلى أن الوزارة تجري استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنطلق عقب إجاز اليوم الوطني، في الرابع من ديسمبر المقبل، وتنتهي لجميع الصفوف في 13 من الشهر نفسه.

وأفاد مديرو مدارس أنهم تسلموا نسخاً من جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولذلك يعمل الجميع على الانتهاء من المقررات الدراسية والمراجعة للطلبة قبل بدء الامتحانات، لافتين إلى أن الاختبارات ستكون هذا العام ورقية وليست إلكترونية كما هو الحال العام الماضي، إذ إن الوزارة لم تخطرهم بعكس ذلك حتى الآن.

وحسب جداول الامتحانات فإن الوزارة ستتيح لأول مرة للطالب فرصة الحصول على خمس درجات مكافأة عند الإجابة على سؤال تحدده بعلامة مميزة على الورقة الامتحانية، كما طالبت الوزارة الطلاب بتحديد مهنتهم المستقبلية على غلاف الورقة الامتحانية.

وأوضحت الوزارة أن كتابة الطلبة المهنة المستقبلية التي يرغبون فيها، تتيح لها توفير مسار تعليمي يتناسب مع تطلعاتهم وطموحهم، لافتة إلى أن زمن إجابة امتحانات الصفوف (1-8) ساعة ونصف الساعة، فيما زمن إجابة امتحانات الصفوف (9-12) ساعتان، ويُسمح للمعلم بقراءة الامتحان لطلبة الصفوف (1-3)، ويُسمح للطالب في الصفوف (4-12) بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدئه، إن أراد ذلك، ويتضمن امتحانا الرياضيات والعلوم للصفوف (4-12) سؤالاً مميزاً بعلامة (BONUS)، يحصل الطالب على خمس درجات إضافية، إذا أجاب على هذا السؤال بشكل صحيح.

وتضمن دليل تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الجاري، الذي اعتمدته الوزارة، مع جداول الامتحانات، 13 بنداً لسياسة التقييم والامتحانات، تشمل تقسيم الامتحانات إلى مجموعتين (A-B)، وعملية التقييم، والامتحانات القصيرة المركزية، وبرامج الإعادة في نهاية العام الدراسي، والبرنامج الزمني للامتحانات، وتصنيف المواد إلى مجموعة (A) و(B)، وأنواع الاختبارات المركزية، وموجهات امتحانات الإعادة في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية العام الدراسي لطلبة الصف 12، إضافة إلى أسس تطبيق برنامج تمكين الذي يتيح للطلبة الراسبين في ثلاث مواد فأقل في نهاية العام الدراسي فرصة جديدة لتحقيق درجة الاجتياز والانتقال إلى الصف الأعلى، وآلية تقدير السؤال في الورقة الامتحانية.

