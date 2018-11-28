الامارات | سعود بن صقر القاسمي: تضحيات الشهداء صفحة وضاءة في تاريخ الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر القاسمي: تضحيات الشهداء صفحة وضاءة في تاريخ الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة إن قصص وملاحم البطولة التي سطرها شهداء الإمارات في ساحات الكرامة وميادين الشرف ستظل منارة تضيء لنا طريق المستقبل ومصدر إلهام وفخر للأجيال القادمة.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد..

نعتز في دولة الإمارات بشهدائنا الأبطال الصادقين الذين حفظوا الأمانة، ولبوا نداء الواجب، وبذلوا أغلى ما يملكون في سبيل عزة الوطن ورفعته، وحماية حدوده، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته.

إن قصص وملاحم البطولة التي سطرها شهداء الإمارات في ساحات الكرامة وميادين الشرف ستظل منارة تضيء لنا طريق المستقبل، ومصدر إلهام وفخر للأجيال القادمة تستلهم منها أسمى معاني الوفاء والتضحية والعطاء في سبيل الوطن والذود عن حياضه.

في هذا اليوم، نجدد التزام قيادة دولة الإمارات وشعبها بذوي الشهداء وعائلاتهم وأبنائهم تقديرا لتضحياتهم التي ستبقى صفحة وضاءة ومثالا يقتدى به في تاريخ الإمارات، وتعبيرا عن الامتنان والعرفان لمن بذلوا أرواحهم دفاعا عن أمن واستقرار وكرامة الوطن.

إن ما يحمله الشهيد من مبادئ وأخلاق، وما يجسدونه من عطاء لا حدود له يعكس القيم الفاضلة التي نشؤوا عليها في البيت والمدرسة والمجتمع، وبفضل هذه القيم والتضحيات سيبقى علم الإمارات خفاقا في سماء الوطن وستبقى هامات أبناء الإمارات مرفوعة بعز وشموخ.

نتوجه بهذه المناسبة إلى أبطالنا الميامين جنود الإمارات البواسل الساهرين على ثغور الوطن، المتأهبين للدفاع عنه ليبقى الأمان والسلام مترافقا دوما مع اسم دولة الإمارات. ونؤكد أن رسالتنا للعالم ستبقى دوما رسالة سلام ومحبة وتسامح، وأن التضحية في سبيل الوطن تكتسب معنى أكثر عمقا وتأثيرا لكونها تدافع عن هذه القيم الإنسانية النبيلة.