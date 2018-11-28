الامارات | حمدان بن محمد : شهداء الإمارات ومضات مشرقة تشع في أرجاء وطننا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد : شهداء الإمارات ومضات مشرقة تشع في أرجاء وطننا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ان شهداء الإمارات الأبرار ومضات مشرقة تضاف إلى شعلة الولاء والانتماء والعطاء التي تشع في أرجاء وطننا وتتقد في نفوس شعبنا وتنير طريقنا وتذكرنا بمسؤولية كل واحد منا عن أمن وطننا وتقدمه وازدهاره.

وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها سموه عبر " مجلة درع الوطن " بمناسبة يوم الشهيد..

أتشرف اليوم ومعي كل أبناء وبنات الإمارات بالوقوف في حضرة شهدائنا الأبرار، نحتفي بذكراهم ونتمثل عطاءهم وشجاعتهم وتضحياتهم، ونجدد التزامنا بالحفاظ على الوطن الذي استشهدوا دفاعاً عن عزته واستقلاله وسيادته، والدولة التي ضحوا لضمان حرية شعبها وأمنه واستقراره.

وأتقدم اليوم ومعي كل أبناء وبنات الإمارات بالتحية والتقدير للجرحى من ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة، وأدعوا الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. وأقول لهم إن جراحكم تنطق ببطولاتكم وشجاعتكم، وهي أوسمة عز وفخر تكلل هاماتكم، وترافقكم في كل زمان ومكان.

وأجدد اليوم اعتزازي بأسر الشهداء، بما هم عليه من إيمان عميق بقضاء الله وقدره، ومن يقين بمقام أبنائهم السامي عند المولى عز وجل؛ وسأتذكر دائماً كيف ملأ ذوو الشهداء سرادق العزاء بالمشاعر الوطنية الجياشة، وكيف حولوا لوعة فراق أحبتهم إلى مناسبة لتمتين نسيج مجتمعنا وتعزيز وحدة صفنا، وتعميق انتمائنا الوطني وولائنا لقيادتنا الرشيدة. فلا غرو إذ أن يسكن ذوو الشهداء في قلوب أبناء الأسرة الإماراتية الكبيرة، وأن تفرد لهم دولتنا المكانة اللائقة التي يستحقون، وأن تخصص لهم إطاراً يسهر على رعايتهم وتأمين احتياجاتهم.

إن احتفاءنا بشهدائنا اليوم، هو أيضاً احتفاء بمنسوبي قواتنا المسلحة، إخوتنا الضباط والجنود في البر والبحر والجو، وفي المعسكرات وفي الثغور وجبهات القتال. فدماء الشهداء التي روت ساحات الوغى، تشهد لمنسوبي قواتنا المسلحة أنهم أوفياء للقسم، ملتزمون بما عاهدوا الله عليه، وما نذروا أنفسهم من أجله، وجاهزون ومتأهبون لحماية وطننا وردع الطامعين بخيراته ومكتسباته، والمتربصين بأمنه واستقراره.

ونحن نحتفي بشهدائنا اليوم، نراهم وقد استقروا ومضات مشرقة تضاف إلى شعلة الولاء والانتماء والعطاء التي تشع في أرجاء وطننا، وتتقد في نفوس شعبنا، وتنير طريقنا، وتذكرنا بمسؤولية كل واحد منا، عن أمن وطننا وتقدمه وازدهاره.

وعهد أبناء وبنات الإمارات أنهم في مستوى هذه المسؤولية، وأنهم أهل لحملها وأداء موجباتها.

في يوم الشهيد نحمد الله الذي أكرم وطننا وشعبنا بالشهداء، ونشكره على المنزلة الرفيعة التي خصهم بها، وندعوه أن يجازي ذويهم خير الجزاء ثواباً على حسن تنشئة أبنائهم وتسليمهم بقضاء الله وقدره.