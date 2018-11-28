الامارات | "نقل أبوظبي": مجانية المواقف وإغلاق خدمة مراكز المتعاملين خلال إجازة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل أبوظبي": مجانية المواقف وإغلاق خدمة مراكز المتعاملين خلال إجازة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية المواقف في الإمارة بدءاً من يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر حتى الساعة 7:59 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 وعن إغلاق كافة مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي خلال الإجازة على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018
وفي هذا السياق نوهت دائرة النقل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.
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