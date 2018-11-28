الامارات | عجمان لم تسجل حوادث مرورية بليغة بسبب الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان لم تسجل حوادث مرورية بليغة بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شوارع عجمان شهدت انسيابية في حركة السير خلال المطر. من المصدر

أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان عدم وقوع حوادث مرورية بليغة خلال هطول الأمطار، وأن حركة السير والمرور في طرق الإمارة سارت بشكل انسيابي وطبيعي.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إنه لم يتلق أي إصابات بليغة أو حالات وفاة، نتيجة جهود أفراد الشرطة والدوريات، الذين عملوا بشكل احترافي ومتقن أثناء هطول الأمطار.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والشركاء، لتحقيق أعلى مستويات الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين في عجمان، وتم نشر 22 دورية على الطرق الرئيسة والأماكن الحيوية في الإمارة، إضافة إلى مناطق تجمع المدارس لتأمين تنقل الطلبة بسلام، دون تعرضهم لأي مخاطر.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والحذر أثناء القيادة في حالة تجدد الأمطار، وتجنب قطع الطرق التي تتجمع فيها المياه بشكل كبير ما يؤدي إلى تعطل المركبات، واستخدام طرق بديلة تؤدي إلى الوجهة المطلوبة دون التعرض لأي مخاطر.