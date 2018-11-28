الامارات | أنا ما سعـدت بطيب وقتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أنا ما سعـدت بطيب وقتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انا ما سعـدت بطيب وقتي ولا حسيت إلا بوجـودك شفـت وقتـي ولـذاته لك موقـع في داخـل القلب به حطيت حبـك ملـك قلبـي تحكـم بنبضاته لا شفت انا شرواك ولا اتصور ولا ريت مثل الحيا تضفي على الارض بهجاته ربي عطـاك اخـلاق اتميزك واحظيت حتى جميـل الخود تشهد لك اصواته شروى القمـر فـوق الكواكب تعليت كل شهـد في حكمة الخالق وقدراته انت الجميـل المميـز لي بـه تعنيت اللي أسرنـي بطيب اخـلاق عاداته طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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