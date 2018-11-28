وفد من موناكو يشيد بريادة الإمارات على خارطة السياحة البحرية الترفيهية في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

اطّلع وفد من الشركات البحرية المتخصصة من إمارة موناكو على التجربة الاستثنائية لإمارة دبي في تطوير أحد التجمعات البحرية الأكثر تميزاً وشمولية وجاذبية في العالم وفق ركائز قوامها الإبداع والابتكار والتميز والتكنولوجيا.. مشيداً بالحضور القوي الذي وصلت إليه ضمن المشهد البحري الدولي بدعم من مقوماتها التنافسية التي تُضاهي الأفضل في العالم.

جاء ذلك خلال زيارته مقر “سلطة مدينة دبي الملاحية” للتعرف على المبادرات السبّاقة التي تجعل دبي قوة مؤثرة على خارطة السياحة الترفيهية البحرية لا سيّما تلك الموجهة لاستقطاب نخبة المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة محلياً مع التركيز على تهيئة المناخ الأمثل للارتقاء بالأنشطة البحرية استناداً إلى بنية تحتية ولوجستية متطورة تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة البحرية العالمية في القرن الحادي والعشرين.

ورحّب كبار مسؤولي السلطة البحرية وعلى رأسهم علي الدبوس المدير التنفيذي لـلعمليات في “سلطة دبي الملاحية” ونوفل الجوراني مدير إدارة مكتب دبي للتجمع البحري في سلطة مدينة دبي الملاحية بالزيارة التي تؤكد الثقة العالية التي توليها الأوساط الدولية لدبي التي تقود مسيرة حافلة بالإنجازات النوعية والمتوجّة مؤخراً في الوصول إلى المرتبة الخامسة بين أفضل مراكز الشحن الدولي في العالم ودخول قائمة الخمس الكبار عالمياً من حيث الجاذبية والتنافسية والعشر الأوائل في كافة جوانب القطاع البحري متبوأةً مراكز متقدمة كواحدة من بيئات العمل الأكثر جاذبيةً لتواجد الأعمال البحرية والمدن ذات التجمّعات البحرية الأكثر اكتمالاً.

واستعرض مسؤولو السلطة أيضاً أبرز الإجراءات المتبعة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لرواد الترفيه البحري في العالم لا سيّما فيما يتعلق بالسلامة البحرية والكفاءة التشغيلية وضمان الملاحة الآمنة.

وثمّن الوفد الزائر الدور المحوري لإمارة دبي في استشراف وصنع مستقبل قطاع اليخوت العالمي الذي يستعد لتحقيق نمو مطّرد ليصل إلى 74.7 مليار دولار بحلول عام 2022 وسط التأكيد على عمق العلاقات بين دبي وموناكو اللتين تجمعهما رؤية مشتركة تتجسد في التفرد والريادة في عالم اليخوت الفاخرة والرياضات البحرية الراقية ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين من الجانبين للتعاون المثمر في المجالات الواعدة ذات الصلة بالسياحة البحرية الترفيهية والتي تبرز اليوم كمساهم رئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي.

وضمّ الوفد الزائر رواد صناعة اليخوت والسفن في موناكو وعلى رأسهم إسبن أوينو الرئيس التنفيذي لشركة “إسبن أوينو الدولية لتصنيع اليخوت والسفن” وسابرينا مونتيليوني المدير التنفيذي لشركة “سابرينا مونت كارلو” وراينر بيهن الرئيس التنفيذي لشركة “بهنيمار”. وام