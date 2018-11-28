انطلاق العمل الميداني لمسح القوى العاملة بالدولة 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أعلنت الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء عن انطلاق المرحلة الميدانية لتنفيذ مسح القوى العاملة 2018 بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية.

ويعد هذا المسح من المسوح الإحصائية التي تهدف إلى التعرف على الخصائص الديموغرافية للأسر وخصائص المشتغلين والمتعطلين والذي يسهم في حساب مؤشرات توزيعات القوى العاملة ومعدلات البطالة وفقا للأنظمة والمعايير العالمية حيث يبلغ عدد عينة الأسر المستهدفة لهذا العام 12 ألف و480 أسرة على مستوى دولة الإمارات.

ويسهم هذا المسح في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي المعمق والتي بدورها تدعم متخذي القرار فيما يتعلق بشؤون العمالة والقوى العاملة على المستوى الوطني فضلا عن أنه يوفر قاعدة بيانات مفصلة عن خصائص القوى العاملة المختلفة وتخصصاتهم العلمية وتوزيعاتهم الجغرافية والأنشطة الإقتصادية التي يعملون بها وذلك من خلال ربط هذه المتغيرات والخصائص الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية المختلفة ببعضها البعض ما يمكن من رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة.

وفي هذا السياق أوضح محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة أن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري يتوافق مع إستراتيجية الهيئة في تطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني ما يغطي جميع المجالات من خلال العمل وفق المعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية حيث تعتبر إحصاءات العمل والقوى العاملة جزءاً حيوياً من منظومة العمل الإحصائي في الدولة.

وأعرب عن فخره بالمستوى العالي من التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتنفيذ مسح القوى العاملة هذا العام فهو يعكس توحد الرؤى والاستراتيجيات تجاه بناء وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية وتسخيرها لدعم صنع القرار والتقدم في كافة المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل في دولة الإمارات .

من جانبها أكدت نورة علي مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة على أهمية دعم المجتمع لإنجاح هذا المشروع الوطني المهم .. ودعت جميع الأسر المشاركة إلى التعاون مع فرق العمل الميدانية القائمة على تنفيذ مسح القوى العاملة وذلك لما له من أهمية في رصد مدى مساهمة القوى العاملة المواطنة وحساب معدلات البطالة لافتة إلى أن كافة البيانات التي سيتم الإدلاء بها من طرف الأسر المشاركة في المسح تعامل بسرية تامة وستستخدم لأغراض التخطيط فقط .وام