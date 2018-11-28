“الهلال” يزود كليتي التربية والنفط في شبوة بأجهزة كمبيوتر

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي معامل الحاسوب في كليتي التربية والنفط بمحافظة شبوة بأجهزة كمبيوتر “لابتوب” وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لقطاع التعليم في المحافظة وتوفير كل المقومات لطلاب الجامعات.

وأكد سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة أن دعم العملية التعليمية يأتي ضمن أولويات وجهود “الهيئة” على الساحة اليمنية لما له من أثر كبير في بناء وتنمية اليمن الجديد.

من جانبهم أكد أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية والنفط بمحافظة شبوة أن هذا الدعم يسهم في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي شاكرين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات التنموية والإنسانية في المحافظات اليمنية المحررة. وام