القياديات تهبط بسوق أبوظبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، على تراجع متأثراً بهبوط القطاعات القيادية تصدرهم الطاقة والعقار، والبنوك.

ونزل المؤشر العام بنسبة 0.23% إلى مستوى 4960.04 نقطة ليفقد نحو 11.39 نقطة.

وجرى التعامل على 95.85 مليون سهم، بقيمة تداول قدرها 211.340 مليون درهم موزعة على 1703 صفقات.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع الطاقة بنسبة 2.46%، بعد أن هبط سهم دانة غاز بنسبة 3.44%.

ونزل قطاع العقارات بنسبة 1.79% متأثراً بهبوط سهم الدار العقارية وإشراق بنسبة 1.78%، و3.40%.

كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.23% بعد أن هبط سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.41%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58% بدعم من ارتفاعات سهم اتصالات.

وكان سهم أبوظبي الأول الأنشط تداولاً من حيث القيمة بنحو 90.99 مليون درهم، فيما تصدر سهم دانة غاز الأنشط من حيث الحجم من خلال التداول على 58.85 مليون سهم.

سوق دبي يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عامين

تراجع سوق دبي في تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بشكل قوي نتيجة للهبوط الكبير للأسهم القيادية، وخصوصاً لـ”إعمار” الذي أعلنت شركته أمس عن توقيعها اتفاقية نهائية لبيع بعض فندقها لـ”الوطنية للفنادق”.

وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 27.81 نقطة أو ما نسبته 1.02% ليقفل عند مستوى2699.60 نقطة (أدنى مستوى له منذ نهاية جلسة 17 من يناير 2016)، متوافقاً أداء الجلسة الماضية.

وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية التراجعات بنسبة 3.9%، بفعل هبوط سهم دي إكس بي 4.46% لـ 0.300 درهم، كما تراجع قطاع العقارات 1.87 % مع هبوط سهم الاتحاد العقارية 3.4% لـ0.570 درهم، وأرابتك القابضة 3.24% بالغاً 2.09 درهم، وإعمار3.2% بالغاً 4.59 درهم “أدنى مستوى للسهم منذ يناير 2016″.

ونزل قطاع الخدمات 1.32% مع تراجع سهم تبريد 1.85% لـ 1.59 درهم، وتراجع النقل 0.97% مع هبوط سهم الخليج للملاحة 5.46% بالغا 1.04 درهم.

كما هبط البنوك 0.48% مع تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 2.17% بالغاً 9 دراهم.

وانخفض قطاع الاستثمار والتأمين والاتصالات 0.45 % و0.32% و0.20% على التوالي مع انخفاض دبي للاستثمار 0.71%، وسلامة 0.26% بالغاً 0.548 درهم و”دو” بنسبة 0.20%.

وارتفعت قيم التداولات إلى 179.10 مليون درهم، مقابل 158.08 مليون درهم خلال تعاملات الجلسة السابقة. وزادت الأحجام إلى 134.54 مليون سهم، مقابل 95.85 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية.

سوق الأسهم السعودية يرتفع للجلسة الثانية بالإغلاق..وسط ارتفاع جماعي للقطاعات

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي بتعاملات جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب أغلب القطاعات وبالتحديد القيادية، فيما واصل مؤشر السوق الموازي- نمو أدائه السلبي للجلسة الثالثة على التوالي.

واختتم المؤشر الرئيسي للسوق تعاملات جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.6%، بمكاسب بلغت 44.58 نقطة، رفعته لمستوى 7573.48 نقطة.

وانخفضت السيولة بالسوق الرئيسي إلى 2.48 مليار ريال، مقارنة بـ 2.77 مليار ريال بالجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 104.96 مليون سهم، مقابل 96.13 مليون سهم بتعاملات الاثنين.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، أبرزها “الإعلام” بنسبة 5.6%، و”الأدوية” بنحو 3%.

وصعدت القياديات بمقدمة “المواد الأساسية” بنسبة 0.8%، و”البنوك” و”الاتصالات” بنحو 0.3% لكل منهما.

واقتصرت التراجعات على كل من قطاعي “تجزئة الأغذية” و”الخدمات التجارية” بانخفاض نسبته 0.2%، و0.04% على التوالي.

وتصدر سهم “الشرقية للتنمية” مكاسب 139 سهما بنسبة 9.96%، وحل “بوان” على رأس خسائر 39 سهما بنحو 2.2%.

واستحوذ “الإنماء” على التداولات بالسوق الرسمي بسيولة بلغت 262.69 مليون ريال، من خلال التداول على 12.7 مليون سهم.

وفي المقابل، واصل مؤشر السوق الموازي- نمو خسائره للجلسة الثالثة على التوالي؛ مع إغلاقه بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع على تراجع نسبته 1.7%، فاقدا 39.69 نقطة، هبطت به لمستوى 2355.14 نقطة.

وبلغت السيولة في الموازي 2.51 مليون ريال، مقارنة بـ 990.94 ألف ريال بالجلسة الماضية، وذلك من خلال التداول على 90.86 ألف سهم، مقابل 56.42 ألف سهم بتعاملات الاثنين.

وغلب اللون الأحمر على أسهم الموازي، والتي جاء في مقدمتها “التطويرية الغذائية” بخسائر 11.3%، و”العمران” بنحو 2.4%.

وسيطر “التطويرية الغذائية” على السيولة ي الموازي بقيمة 1.58 مليون ريال، و”ريدان” استحوذ على الكميات بـ 38.68 ألف سهم.

وفي ختام جلسة الاثنين، عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للمكاسب بدعم قطاعاته الكبرى، وأغلق السوق الموازي “نمو” باللون الأحمر ليواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي.

هبوط بورصة البحرين بفعل تراجعات جماعية

تراجع سوق البحرين المالي، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء؛ بضغط من تراجعات جماعية.

وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 0.49%، إلى المستوى 1320.33 نقطة، خاسراً 6.52 نقطة.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.41% بعد أن نزل سهم جي إف إتش 4.62%، والعربية المصرفية 1.23%.

كما هبط قطاع البنوك 0.11%، بفعل سهم مصرف السلام 2.17%.

ونزل قطاع التأمين 0.76%؛ مضغوطاً بسهم البحرين الوطنية بنحو 2.78%.

وفي ذات السياق، تهاوى قطاع السياحة 4.11%، عبر انخفاض فنادق الخليج بنسبة 6.05% متصدراً التراجعات كافة.

وجرى تداول 9.09 مليون سهم، بقيمة 2.23 مليون دينار بحريني، خلال تنفيذ 72 صفقة.

مؤشر مسقط يغلق متراجعاً بضغط أسهم الخدمات

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس الثلاثاء، متراجعاً 0.14%، بإقفاله عند مستوى 4386.87 نقطة، خاسراً 6.2 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأول الاثنين.

وتأثر المؤشر العام، بقطاع الخدمات المتراجع وحيداً أمس بنسبة 0.04%؛ بضغط 4 أسهم، لينخفض العُمانية للهندسة 2.94%، وتراجع عمانتل 0.97%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشر قطاعي الصناعة والمالي، وصعد الأول 0.38%؛ بدعم 4 أسهم؛ وارتفع المها للسيراميك 3.5%، كما زاد الأنوار للسيراميك 2.6%.

وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.04%؛ مدفوعاً بارتفاع 3 أسهم، وتصدر العمانية للتمويل الرابحين بنسبة 9.49%، وارتفع الأنوار القابضة 4.35%.

وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم الدولية للاستثمارات على المتراجعين أمس بنسبة 4.55%.

وارتفع حجم التداولات أمس إلى 36.07 مليون سهم؛ مقابل 18.57 مليون سهم مليون سهم بالجلسة السابقة، وزادت قيمة التداولات إلى 2.46 مليون ريال؛ مقابل 1.94 مليون ريال بجلسة أمس الأول الاثنين.

وتصدر سهم المدينة تكافل تعاملات أمس حجماً بتداول 1.99 مليون سهم، فيما تصدر سهم أريدو النشاط قيمةً، بنحو 690.31 ألف ريال.

المؤشرات الكويتية تغلق على تباين.. وتحسن السيولة يؤسس لاتجاه صاعد

تباين أداء المؤشرات الكويتية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.48% و0.75% على الترتيب، فيما خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه وتراجع عند الإغلاق 0.07%.

وقال نائب رئيس قسم بحوث الاستثمار في “كامكو”، إن سوق الكويت حظى ببعض عمليات الشراء حيث جذبت بعض الأسهم وبالأخص القيادية أنظار المستثمرين بعد النتائج الفصلية الإيجابية.

وأضاف رائد دياب لـ”مباشر”: “لازلنا نحتاج إلى تحسن إضافي للسيولة وصعود مستمر للتنبؤ بموجة إيجابية والتأسيس لاتجاه تصاعدي جديد”.

وأوضح دياب أن تحسن أسعار النفط أثر في الجلستين الماضيتين على معنويات المستثمرين بعض الشيء بعد الهبوط الحاد في الآونة الأخيرة وسط تزايد الإمدادات.

فنياً، أوضح دياب أن المؤشر العام يواجه مستوى مقاومة أولي بالقرب من 5120 نقطة، والذي من المتوقع أن يكون الإغلاق فوقه إشارة إيجابية لجذب المزيد من الزخم التصاعدي نحو 5166 نقطة.

وتابع: “إلى ذلك، فإن معاودة تراجع المؤشر العام دون مستوى الدعم عند 5055 نقطة قد يؤدي على الأرجح إلى 5024 نقطة وربما 4983 نقطة”.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة البنوك بواقع 0.7%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بنسبة 1.33%.

وجاء سهم “مــدار” على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 18.5%، فيما تصدر سهم “آبــار” القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 13.6%.

وحققت البورصة أنشط تداولات له في الشهر الجاري، حيث ارتفعت السيولة 51.5% إلى 27.11 مليون دينار مقابل 17.89 مليون دينار بالأمس. كما ارتفعت الكميات 40.2% إلى 136.57 مليون سهم مقابل 97.4 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وحقق سهم “بيتك” أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.09 مليون دينار مرتفعاً 1.18%، فيما تصدر سهم “أهلي متحد – البحرين” نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 13.11 مليون سهم مرتفعاً بنحو 1%.