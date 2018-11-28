مرافئ أبوظبي ترفع قدرة الإستيعاب بطلب معدات جديدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

اختارت مرافئ أبوظبي شركة كوني كرين لتزويدها برافعات التكديس الآلية (ASC) في المرحلة الثانية من بناء محطة الحاويات التي تديرها في ميناء خليفة.

و تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تمتلك مونئ أبوظبي ومرافئ أبوظبي مشروع توسعة ميناء خليفة ومشروع جزيرة ميناء خليفة الجنوبي الذي يعتبر أكبر استثمار تم توليه منذ افتتاح ميناء خليفة. يعتبر هذا المشروع إنجازاً حاسماً لمرافئ أبوظبي والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل ، وسيشهد نموًا في الطاقة الإستيعابية من 2.5 مليون حاوية نمطية إلى 5.5 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2021. مع خطط لربطها بشبكة السكك الحديدية في المستقبل.

وستوفر هذه المشاريع بشكل مشترك مستويات عالمية من التواصل والخدمة للعملاء كجزء مهم من تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 حيث تساهم موانئ أبوظبي حالياً بنسبة 3.3? من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.

ولدعم الطاقة الإستيعابية الجديدة طلبت مرافئ أبوظبي 54 رافعة جسرية مؤتمتة على سكك حديدية (ARMG) من شركة كوني كرين ولم يتم الإفصاح عن قيمة العقد بعد على أن يتم حجزها في الربع الأخير من عام 2018. وسبق لشركة كوني كرين أن سلمت بشكل كامل 52 رافعة من ذات الطراز (ARMG) في المهلة المحددة وضمن الميزانية المخصصة للمرحلة الأولى من بناء محطة الحاويات في ميناء خليفة، والذي دخل مرحلة التشغيل في الثاني عشر من ديسمبر عام 2012.

وتشمل المرحلة الثانية توسعة كبيرة لمحطة مناولة الحاويات والبنية التحتية والقدرة التشغيلية للمحطة ما يضم تسليم 54 رافعة جسرية مؤتمتة من كوني كرين.

وتعتبر عملية تسليم النظام والرافعات ضمن المهلة الزمنية المحددة والميزانية المخصصة للمشروع من أهم العوامل التي ساهمت في قرار مرافئ أبوظبي لاختيار كوني كرين ضمن الموردين الأساسيين للمشروع.

وقال السيد عبد الله الهاملي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمرافئ أبوظبي ان أداء كوني كرين في المرحلة الأولى من بناء محطة الحاويات كان ناجحاً ومحورياً في عمليات التشغيل الآلي في الوقت المحدد حيث يعتبر مشروع البنية التحتية امرا مهما بالنسبة لمحطة الحاويات في ميناء خليفة ولذلك اخترنا كوني كرين لخبرتهم بالتكنولوجيا التي يستخدمونها وثقتنا بقدرتهم على نقل الخبرات وتقديم خدمات الدعم .

من جانبه قال ميكا مالبورغ، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الموانئ في كوني كرين “أتوجه بجزيل الشكر إلى مرافئ أبوظبي على الثقة التي منحوها لكوني كرين. وهي ثقة في محلها، كما نؤكد التزاماتنا لتوفير افضل تكنولوجيا لرافعات آلية متميزة وخدمات مصاحبة لها في المهلة الزمنية وضمن الميزانيات المخصصة لها”.

تجدر الإشارة إلى أن الرافعات الأربعة وخمسين التي سوف تسلّم في هذه المرحلة شبيهة برافعات المرحلة الأولى، حيث تتمتع بقدرة رفع 40 طناً وتكديس حاويات بارتفاع واحد على ستة وتتميز 30 رافعة بعرض 9 حاويات و24 رافعة بعرض 11 حاوية، وكلها مجهزة بآليات تحكّم ونظام كوني كرين للتحكّم بالحمولات (ALC)، وهو نظام يجمع بين خصائص متقدمة للتحكّم بالتأرجح وتحديد دقيق للوضعية الأفقية في حين يضمن التعامل الفعّال مع الحاويات في ساحة رافعات التكديس الآلية خلال العمليات المؤتمة وعن بُعد في آن واحد.

تعد مرافئ أبوظبي الشركة التي تدير و تشغل محطة حاويات ميناء خليفة و مقرها الرئيسي في أبوظبي حيث جُهزت المحطة بأحدث البنى التحتية ومستويات إنتاجية متفوقة وتتبنى الابتكار منهجاً لها ما جعلها أول ميناء شبه آلي ومن بين الموانئ الأكثر تقدماً في التكنولوجيا المطبقة وهي من بين أسرع محطات الحاويات نمواً في العالم.

ومنذ الافتتاح الرسمي في 12 ديسمبر 2012، توسعت محطة الحاويات في ميناء خليفة لتقدّم الدعم المطلوب للسوق المحلية مع حوالي 30 خط شحن حاويات أسبوعي تقريباً مباشر من أكثر من 100 وجهة عالمية ما يجعل الميناء مثالياً لربط التجارة المحلية بشبكة عالمية من الخدمات اللوجستية.

تقدم مرافئ أبوظبي مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل الحلول اللوجستية المتكاملة للشركاء العاملين في مجال التجارة وخطوط الشحن. وام