“حول الإمارات” يطلق مبادرة “العهد” بمناسبة اليوم الوطني

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

أطلقت “حول الإمارات للمفروشات المنزلية”، العلامة الرائدة للمفروشات و الديكور المنزلي في المنطقة مبادرة “العهد” بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الأمارات العربية المتحدة. ففي هذا اليوم ستمنح “حول الإمارات للمفروشات المنزلية” المتسوقين الفرصة لإظهار حبهم ودعمهم للبلاد التي قدمة و تقدم لهم الكثير، من خلال زيارة أحد فروعها ” المنتشرة على كامل تراب الوطن وتسجيل تعهدهم ببناء مستقبل أفضل للوطن ومزيد من التقدم والإزدهار. و أفضل ?? تعهدات سيفوز كلاً منهم بـقسيمة شراء بقيمة ??? درهم. وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها.

وتشمل المنتجات التي تقدمها “حول الإمارات للمفروشات المنزلية” مجموعة كبيرة من المفروشات و الإكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها و التي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء . و تقوم “حول الإمارات للمفروشات” بإستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا ، ومصر ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام ، وتايوان ، وماليزيا ، والصين ،إيطاليا، ألمانيا والهند ، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

يعد “حول الإمارات للمفروشات” اسم موثوق لتلبية جميع الإحتياجات من الأثاث و الإكسسوارات ، كما تقدم جميع صالات العلامة التجارية صفقات أسبوعية مميزة لزوارها .

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالرقم المجاني 800726، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com

“حول الإمارات للمفروشات المنزلية”

“حول الإمارات للمفروشات المنزلية”، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 25 عاماً. حالياً، تمتلك “حول الإمارات للمفروشات المنزلية” 15 صالة عرض على امتداد دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتفخر “حول الإمارات للمفروشات المنزلية” بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة، تجمع بكفاءة بين المروحة الواسعة من الأسعار والتنويع الغني في التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى “حول الإمارات للمفروشات المنزلية”، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته. مع وعد “حول الإمارات للمفروشات المنزلية”، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.