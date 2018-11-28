“دو” ونوكيا تتعاونان لدعم وتطوير قدرات الشباب

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

وقعت “دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وشركة نوكيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانات الشباب عبر مؤسسات القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجامعات ورفدهم برؤى متعمقة حول أحدث التوجهات التكنولوجية وتأثيرها على المجتمعات.

وسيسهم تعاون” دو” و نوكيا في تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب لمساعدة الحكومة في تطوير حلول قائمة على الابتكار وضمان مستقبل أكثر استدامة لجعل الإمارات البلد الأفضل على مستوى العام بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

كما سيساهم التعاون في دفع مستقبل الإمارات الذكي قدما من خلال تشجيع الشباب على ابتكار حلول وتطبيقات ذكية تعزز التحول الرقمي عبر كافة المجالات وسيحصل طلاب الجامعات والمؤسسات الأخرى من خلال هذه المبادرة المشتركة على فرصة التعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا العالمية التي من شأنها أن ترسم معالم المستقبل كما سيستفيد الطلبة المشاركون من برامج تدريب عملي على منتجات نوكيا المبتكرة إلى جانب حصولهم على شهادات مصدقة. وام