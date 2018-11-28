فعالية بمركز جامع الشيخ زايد الكبير تشيد بإنجازات الإمارات في تعزيز مفاهيم الاستدامة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أشادت فعالية نظمها مركز جامع الشيخ زايد الكبير برؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب لله ثراه” في مجال البيئة والزراعة وجهوده في تعزيز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في أذهان أبناء الإمارات.

جاء ذلك ضمن محاضرة تحت عنوان “الحدائق الإسلامية إبداعات فنية ورمز للجمال”، قدمتها مصممة الحدائق والكاتبة “إيما كلارك”، المتخصصة في الفن الإسلامي التقليدي بشكل عام، وتصميم الحدائق الإسلامية بشكل خاص.

تأتي المحاضرة ضمن منظومة الأنشطة الثقافية التي يقيمها المركز انطلاقا من دوره الحضاري، وسعيه الدائم لإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع والمختصين والمهتمين بمجال تصاميم الحدائق وفنون العمارة الإسلامية.

وسلطت المحاضرة الضوء على ما توحي به حدائق الجامع من شغف الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالطبيعة، وجهوده في تعزيز مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية في أذهان أبناء الإمارات.

واستشهدت المحاضرة خلال محاضرتها بمقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: “نحن الذين نعيش الآن فوق هذه الأرض، مسؤولون عن الاهتمام ببيئتنا والحياة البرية فيها”، كما أشارت للتقدير العالمي الذي حظي به الراحل الكبير، وجهوده في مجال البيئة، وحرصه الشديد على إيجاد أفضل الحلول واستخدام أحدث التقنيات التي تحقق الإدارة المثلى للموارد المائية، والاهتمام بالزراعة. كما أكدت المحاضرة أن النموذج الأصلي للحدائق الإسلامية وروحانيتها وأهم عناصرها، مستوحى من وصف القرآن الكريم للجنان، وأوضحت “إيما كلارك” الخصائص المشتركة بين الحدائق في الحضارات المختلفة، ودورها في مد جسور التقارب بين الثقافات، ورأت أن ما يزخر به جامع الشيخ زايد الكبير من تنوع في الفنون الهندسية وتصاميم الحدائق وما تضم من إبداع وأصالة مستوحاة من الحضارة الإسلامية وفنونها، طريقة للاتصال بالسلام الداخلي والسكينة والتعايش بين الشعوب.

وقال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير اننا نحمل في مركز جامع الشيخ زايد الكبير رسالة تخليد مآثر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب لله ثراه”، الذي عُرف “برجل البيئة”، حيث أولاها اهتماماً خاصاً وسعى بطموحه وحكمته لتحويل الصحراء بقسوتها وتحدياتها إلى جنة خضراء، وقد عُرف –طيب الله ثراه- بشغفه الكبير بالزراعة وحثه الدائم على التشجير”.

وأضاف أن الحدائق الإسلامية في جامع الشيخ زايد الكبير تحظى باهتمام بالغ، فبها تكتمل تفاصيل جمال الصرح الكبير، كما أنها تقدم للزائر نموذجا حيا لاهتمام الحضارة الإسلامية بالحدائق وبالبيئة المحيطة بالمباني كجزء لا يتجزأ من تصاميمها الهندسية معتبرا تنظيم مثل هذه الفعاليات الثّقافية والعلميّة المتميّزة، يؤكّد الدّور المهم الذي يقوم به المركز في إثراء الحركة الثّقافية في الدّولة. وام