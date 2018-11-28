اختتام مؤتمر دبي الثالث للفنادق الخضراء

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

اختتمت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة “الاتحاد إسكو” العاملة أمس مؤتمر دبي الثالث للفنادق الخضراء بتنظيم من “أي سي أم” (ACM) في دبي واقيم في فندق “ريتز كارلتون جميرا بيتش رزيدنس “.

وجمع هذا المؤتمر المتخصص الذي استمر يومين نخبة من الخبراء وواضعي السياسات وصناع القرار وأصحاب المصلحة تحت سقف واحد حيث من اطلع المشاركون فيه على آخر المستجدات المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية وأفضل الممارسات المطبقة لتعزيز الاستراتيجيات البيئية والاستدامة في قطاع الفنادق المحلي وتخفيض التكاليف التشغيلية وتحسين معدلات الربحية ضمن هذا القطاع.

و ذكر علي الجاسم الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد إسكو” انه من خلال الجهود المشتركة لجعل دبي مثالا رائدا في مجال كفاءة الطاقة على مستوى المنطقة والعالم استضافت “الإتحاد إسكو” مؤتمر دبي للفنادق الخضراء لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه صناعة الفنادق في تحقيق أهداف دبي لكفاءة الطاقة ونحن على ثقة من أنه سيرفع الوعي ويساهم في تحسين مستويات الاستدامة والحفاظ على الطاقة في هذه المؤسسات وكذلك معالجة التحديات الملحة من أجل الاقتراب أكثر من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في خلق مستقبل مستدام للجميع.

والقى الجاسم خلال اليوم الأول من المؤتمر كلمة رئيسية حول كفاءة الطاقة في الفنادق حيث سلط فيها الضوء على الدعم الذي تقدمه “الاتحاد إسكو” في هذا الصدد كما تطرق الجاسم إلى سلسلة القيمة لمشاريع إعادة تأهيل الفنادق من أجل المساعدة في تخفيض استهلاك الطاقة.

من جهته قدم شادي القاضي مدير إدارة البرامج لدى “طاقتي” آخر المستجدات حول برامج كفاءة الطاقة في دبي كما تحدث بالتفصيل حول أهمية توفير الكهرباء والمياه وغيرها من الإنجازات التي تحققت حتى الآن.

ويقدر عدد الفنادق العاملة في دبي حاليا بنحو 700 فندق ومن المقرر افتتاح فنادق جديدة قبل العام 2020 حيث تخطط الحكومة لوضع خطة استراتيجية واتخاذ إجراءات وتدابير فعالة من أجل جعل الصناعة الفندقية أكثر استدامة. وام