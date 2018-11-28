مؤسسة أبوظبي للطاقة وترانسكو وابوظبي للتوزيع وأبوظبي للمياه والكهرباء تحتفل بالعيد الوطني السابع والأربعين

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أبوظبي – الوطن

أحيت مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) وشركة ابوظبي للتوزيع وشركة ابوظبي للمياه والكهرباء اليوم الثلاثاء، الموافق 27 نوفمبر 2018، الذكرى السابعة والاربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار تفاعل الجهات الأربع مع مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والاجتماعية التي تشهدها البلاد وتعبيراً عن حبها وولائها للدولة ولقيادتها الرشيدة.

وتضمنت الفعالية، التي أُقيمت في المبنى الرئيسي لشركة ترانسكو، عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدداً من الفقرات الفنية والثقافية والتراثية والعروض والمسابقات المتنوعة بمشاركة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفرقة موسيقى الشرطة ووحدة الكلاب الشرطية ووحدة الخيالة وطلاب المدارس وفرق الفنون الشعبية شهدها عدد كبير من المسؤولين والموظفين في الجهات الأربع.

وبهذه المناسبة قال السيد عمر الهاشمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أبوظبي للطاقة: “باسمي واسمكم جميعا يسرُّني أن أتقدّمُ بأصدقِ التبريكاتِ والتهاني إلى مقام صاحبِ السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني ال 47 لدولة الامارات، سائلا اللهَ تعالى أن يديمَ على دولتِنا نعمتّيْ الأمنِ والأمانِ، وينهض بها في درب الخيرِ والصّلاح، وأن يُعينَنَا على الإسهامِ في تقدُّمِها وتَطوُّرِها واستقرارِها”.

وأضاف الهاشمي: “في هذا العام الاستثنائي نحتفل باليوم الوطني لدولة الامارات وعام زايد الخير فهو العام الذي يصادف الذكرى المئوية للوالد القائد والمؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ذلك القائد الاستثنائي صاحب الرؤية الفريدة، باني النهضة وصانع التغيير. ويُعتبر شخصية تاريخية قلما تتكرر وساهمت مبادراته في تغيير تاريخ الدولة والمنطقة وغيرت مجرى حياة وطن وأمة، وتركت أياديه البيضاء محبته في كل بقعة من هذا العالم”.