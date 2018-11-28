الامارات | القبض على عصابة إفريقية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة إفريقية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المتهمون اعترفوا بالجريمة خلال التحقيقات. من المصدر

ألقت شرطة عجمان القبض على عصابة إفريقية، مكونة من أربعة أشخاص، بتهمة إتلاف مركبة والشروع في سرقة ما بداخلها.

وتعود تفاصيل القضية، كما ذكرها مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، إلى استقبال قسم العمليات اتصالاً من شخص، يفيد بتعرض مركبته للإتلاف والسرقة.

وأفاد صاحب البلاغ بأنه قام بسحب مبلغ 35 ألف درهم من بنك، وتوجه إلى المنزل لحفظ المبلغ، ثم توجه إلى مكاتب وزارة الصحة لإنجاز بعض الأعمال، وعند عودته لاحظ إتلاف زجاج المركبة.

وأضاف النعيمي أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وبعد جهود حثيثة في البحث والتحري وجمع المعلومات، تبين أن أشخاصاً من دولة إفريقية متورطون في الجريمة، كما تم التوصل إلى بيانات المركبة المستخدمة من قبلهم، وبتكثيف البحث والتحري تبين أن الأشخاص المشتبه فيهم موجودون في إمارة أبوظبي، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي واتخاذ الإجراءات تم ضبط المشتبه فيهم، وبسؤالهم أقروا بتتبعهم صاحب البلاغ أثناء خروجه من البنك وإتلاف المركبة ولم يجدوا المبلغ، فتمت إحالتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.