الامارات | حبس نادلين حاولا قتل رجل بسبب «مروءته»

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس نادلين حاولا قتل رجل بسبب «مروءته» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس نادل آسيوي عاماً، وزميله ثلاثة أشهر، بعد إدانتهما بالشروع في قتل رجل من الجنسية ذاتها طعناً بسكين، حينما حاول منعهما من مضايقة رجل وصديقته، كانا في ضيافته بمقر سكنه في بناية بمنطقة المرقبات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الواقعة حدثت في نحو الساعة الرابعة صباحاً، حينما خرج ضيفاه من شقته مغادرين المبنى، وفوجئا بالمتهمين يقفان في الممر، يقطعان عليهما الطريق ويتحرشان بهما، ففر الرجل وصديقته عائدين إلى المجني عليه، واستغاثا به من المتهمين اللذين لحقا بهما.

وأشارت إلى أن المجني عليه خرج مسرعاً لتفقد ما حدث، فوجد المتهمين، وسألهما عن سبب تحرشهما بضيفيه، لكنهما لم يمهلاه فرصة للحديث وهاجماه مباشرة، واحتجزاه في أحد أركان الممر وطعنه أحدهما في بطنه وكتفه.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه فوجئ بالاعتداء، مشيراً إلى أنهما ضرباه أولاً بأيديهما، حتى سقط أرضاً فغادر أحدهما ثم عاد حاملاً سكيناً وشرع في طعنه، لافتاً إلى أنه حاول الدفاع عن نفسه بزجاجة مياه كان يحملها في يده لكن دون جدوى، ثم باشرا ركله في وجهه حتى فقد الوعي واستيقظ في المستشفى، حيث خضع لجراحة دقيقة أنقذت حياته.

من جهته، قال صديق المجني عليه، الذي كان في ضيافته، إن الأخير دعاه هو وصديقته لزيارته، وظلا معاً قرابة أربع ساعات، وأثناء مغادرتهما في الرابعة صباحاً فوجئ بالمتهمين يعترضان طريقهما، فاستنجد بالمجني عليه الذي هب لمساعدتهما، لافتاً إلى أنه هرول إليه حينما سقط أرضاً غارقاً في دمائه بعد هروب المتهمين، واتصل بالشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث.

وأنكر المتهمان خلال المحاكمة محاولتهما قتل المجني عليه، وقال أحدهما (33 عاماً) إنه لم يطعنه، لكن المتهم الآخر هو الذي طعنه، فقضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر، والإبعاد وغرامة 2000 درهم، فيما قضت بحبس المتهم الآخر عاماً مع الإبعاد وغرامة 5000 درهم.