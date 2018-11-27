تجدد الاحتجاجات في تونس رفضا لزيارة ولي العهد السعودي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images محتجون ساروا وسط العاصمة معبرين عن احتجاجهم على الزيارة

خرج مئات التونسيين محتجين على زيارة مرتقبة لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وسط استمرار أزمة قتل جمال خاشقجي.

ورفع المحتجون، ومن بينهم نشطاء وصحفيون، الثلاثاء رايات تونس واليمن، مرددين شعارات ضد "جرائم الحرب" في اليمن.

وساروا في شوارع وسط العاصمة، تونس، وهم يهتفون بشعارات تتهم ولي العهد بأنه "قاتل"، وأنه "غير مرحب به" في تونس.

ورفعت راية كبيرة على مقر نقابة الصحفيين، عليها صورة محمد بن سلمان وهو يمسك منشارا، في إشارة إلى الأداة التي قطعت بها أوصال خاشقجي، بعد قتله في قنصلية بلاده باسطنبول، بحسب مصادر تركية.

ونظم نشطاء تونسيون مظاهرة الاثنين ضد الزيارة المرتقبة لولي العهد.

ويقوم بن سلمان، الذي ينفي بشدة ضلوعه في القتل، جولة يزور فيها بعض الدول العربية، في أول رحلة خارجية له منذ قتل خاشقجي.

"أمن واستقرار المملكة"

وغادر محمد بن سلمان القاهرة بعد زيارة دامت أقل من 24 ساعة، التقى خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرئاسي المصري، عقب المباحثات الثنائية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه ولي العهد السعودي على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وعلى أن "أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري". © Getty Images مسيرات الاحتجاج بدأت الاثنين مساء

وكان ولي العهد قد وصل القاهرة مساء قادما من البحرين في ثالث محطات جولته.

وقد أيدت القاهرة الخطوات التي اتخذتها الرياض حتى الآن، بشأن أزمة مقتل خاشقجي.

© Getty Images زيارة ولي العهد لمصر استغرقت أقل من 24 ساعة

واصطف بوسط القاهرة عشرات لتحية موكب ولي العهد السعودي أثناء توجهه لقصر الاتحادية صباحا من مقر إقامته بالقاهرة.

ولكن الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، والحزب الشيوعي المصري، ونحو مئة صحفي مصري، أصدروا بيانات ترفض زيارة ولي العهد دون أي تحركات على الأرض.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا حول الزيارة، إذ عارضها كثير من الصحفيين والناشطيين الحقوقيين المصريين وأيدها آخرون عبر هاشتاغات بعناوين مختلفة.

وهذه هي الزيارة الثانية لولي العهد السعودي لمصر منذ توليه منصبه بعد زيارة له في مارس/آذار.